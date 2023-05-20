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Haberler Galeri Son dakika haberi: Messi dudakları uçuklatacak ücretle imzayı atıyor! İşte yeni takımı...
Giriş Tarihi: 20.05.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 08:46

Son dakika haberi: Messi dudakları uçuklatacak ücretle imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında önde gelen isimlerden Lionel Messi, kariyerine Fransız devi PSG'de devam ediyor. Barcelona'da kazandığı sayısız kupanın ve başarının ardından sürpriz şekilde Paris Saint-Germain'e imza atan Messi, burada istediği aile ortamını yakalayamadı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da finale gidemeyen Arjantinli yıldızın takımda mutsuz olduğu biliniyordu. Son yaşananlar ise Lionel Messi ve PSG arasındaki iplerin tamamen koparken, o takımın Lionel Messi için yaptığı astronomik teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Messi dudakları uçuklatacak ücretle imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında önde gelen isimlerden Lionel Messi, kariyerine Fransız devi PSG'de devam ediyor. Barcelona'da kazandığı sayısız kupanın ve başarının ardından sürpriz şekilde Paris Saint-Germain'e imza atan Messi, burada istediği aile ortamını yakalayamadı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da finale gidemeyen Arjantinli yıldızın takımda mutsuz olduğu biliniyordu. Son yaşananlar ise Lionel Messi ve PSG arasındaki iplerin tamamen koparken, o takımın Lionel Messi için yaptığı astronomik teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Messi dudakları uçuklatacak ücretle imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Barcelona'da rüya gibi geçen 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında Fransa ekibi PSG'ye transfer olmuştu.

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Son dakika haberi: Messi dudakları uçuklatacak ücretle imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Şampiyonlar Ligi'nin müzesine getirmek isteyen Fransız devi, dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katarken, son olarak renklerine bağladığı Lionel Messi de bu sorunu çözemedi.

Son dakika haberi: Messi dudakları uçuklatacak ücretle imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan PSG, Alman devi Bayern Münih'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti ve bu skor büyük bir baskıya neden olmuştu.

Son dakika haberi: Messi dudakları uçuklatacak ücretle imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

PSG'DEN KADRO DIŞI KARARI

Fransız devi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakıp sonra da affetmişti.

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