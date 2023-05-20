Giriş Tarihi: 20.05.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 08:46

Son dakika haberi: Messi dudakları uçuklatacak ücretle imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında önde gelen isimlerden Lionel Messi, kariyerine Fransız devi PSG'de devam ediyor. Barcelona'da kazandığı sayısız kupanın ve başarının ardından sürpriz şekilde Paris Saint-Germain'e imza atan Messi, burada istediği aile ortamını yakalayamadı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da finale gidemeyen Arjantinli yıldızın takımda mutsuz olduğu biliniyordu. Son yaşananlar ise Lionel Messi ve PSG arasındaki iplerin tamamen koparken, o takımın Lionel Messi için yaptığı astronomik teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...