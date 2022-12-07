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Haberler Galeri Son dakika haberi: Manchester United efsanesinden Ronaldo için olay sözler! "Bunu sona erdirmeli"
Giriş Tarihi: 07.12.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 12:58

Son dakika haberi: Manchester United efsanesinden Ronaldo için olay sözler! "Bunu sona erdirmeli"

Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken son 16 turu sonrasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Dün Portekiz rakibi İsviçre'yi 6-1 yenerken, günün sürprizi Fas penaltılarda İspanya'yı 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde eşleşen iki takım kozlarını paylaşacak. Portekiz'de Ronaldo dünkü maça yedek başladı ve ikinci yarının ortalarında oyuna dahil oldu. Manchester United efsanesi olan eski futbolcu Ronaldo için olay sözler sarf etti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Manchester United efsanesinden Ronaldo için olay sözler! Bunu sona erdirmeli

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Portekiz son 16 turunda rakibi İsviçre'yi tam 6-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finalde Fas'la eşleşti.

Son dakika haberi: Manchester United efsanesinden Ronaldo için olay sözler! Bunu sona erdirmeli

Portekiz'de günün yıldızı ise Goncalo Ramos oldu. Genç oyuncu Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başladı ve maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı. Ronaldo ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.

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Son dakika haberi: Manchester United efsanesinden Ronaldo için olay sözler! Bunu sona erdirmeli

FAS TARİH YAZDI

Portekiz'in çeyrek finaldeki rakibi Fas ise günün sürprizini yaparak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Afrika ekibi penaltılarda İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

Son dakika haberi: Manchester United efsanesinden Ronaldo için olay sözler! Bunu sona erdirmeli

MUTSUZ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde Al-Nassr ile anlaştığı haberleriyle ilgili konuşan Ronaldo, böyle bir anlaşmanın olmadığını ifade etti. Portekizli yıldızın dünkü maçta yedek kulübesinde mutsuz görüntüleri de dikkat çekmişti.

Son dakika haberi: Manchester United efsanesinden Ronaldo için olay sözler! Bunu sona erdirmeli

MANCHESTER UNİTED EFSANESİNDEN SERT SÖZLER

Manchester United ile sözleşmesi feshedilen Ronaldo, bu Dünya Kupası'nda kulüpsüz tek oyuncu konumunda. Manchester United'ın eski efsanevi oyuncusu Gary Neville ise Ronaldo hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

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