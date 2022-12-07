Son dakika haberi: Manchester United efsanesinden Ronaldo için olay sözler! "Bunu sona erdirmeli"

Giriş Tarihi: 07.12.2022 12:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
12:58
Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken son 16 turu sonrasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Dün Portekiz rakibi İsviçre'yi 6-1 yenerken, günün sürprizi Fas penaltılarda İspanya'yı 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde eşleşen iki takım kozlarını paylaşacak. Portekiz'de Ronaldo dünkü maça yedek başladı ve ikinci yarının ortalarında oyuna dahil oldu. Manchester United efsanesi olan eski futbolcu Ronaldo için olay sözler sarf etti. İşte son dakika haberinin detayları...