Giriş Tarihi: 02.04.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
23:59
Son dakika haberi: Mauro Icardi'den derbi sonrası olay paylaşım! "Sadece hentbol oynamıyorlar..."
Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, kupada adını yarı finale yazdırmayı başarırken maç sonu tartışma yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel temasta bulundu. Maçın ardından bu görüntüyü paylaşan Icardi olay bir gönderme yaptı. İşte detaylar...