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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mauro Icardi'den derbi sonrası olay paylaşım! "Sadece hentbol oynamıyorlar..."
Giriş Tarihi: 02.04.2025 23:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 23:59

Son dakika haberi: Mauro Icardi'den derbi sonrası olay paylaşım! "Sadece hentbol oynamıyorlar..."

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, kupada adını yarı finale yazdırmayı başarırken maç sonu tartışma yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel temasta bulundu. Maçın ardından bu görüntüyü paylaşan Icardi olay bir gönderme yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Mauro Icardi’den derbi sonrası olay paylaşım! Sadece hentbol oynamıyorlar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Son dakika haberi: Mauro Icardi’den derbi sonrası olay paylaşım! Sadece hentbol oynamıyorlar...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Szymanski'den geldi.

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Son dakika haberi: Mauro Icardi’den derbi sonrası olay paylaşım! Sadece hentbol oynamıyorlar...

FENERBAHÇE'Yİ 12. KEZ ELEDİ
İki takım bu müsabakayla birlikte Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde 6, final ve yarı finalde de 5'er olmak üzere 16. kez rakip oldu.

Son dakika haberi: Mauro Icardi’den derbi sonrası olay paylaşım! Sadece hentbol oynamıyorlar...

Derbiden 2-1'lik skorla galip ayrılan Cimbom, bu sonuçla kupada rakibini 12. defa eledi. Eşleşmede Kanarya da 4 kez tur atlayan taraf olmuştu.

Son dakika haberi: Mauro Icardi’den derbi sonrası olay paylaşım! Sadece hentbol oynamıyorlar...

G.SARAY'IN RAKİBİ KONYA
Aslan yarı finalde İskenderunspor'u eleyen Konyaspor ile oynayacak. Müsabaka Konya'nın ev sahipliğinde yapılacak.