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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Milan'ı reddeden Real Madrid'e bir teklif daha: Arda Güler'i bize verin | Efsane isim "mutlaka alın demişti"
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:28

SON DAKİKA HABERİ: Milan'ı reddeden Real Madrid'e bir teklif daha: Arda Güler'i bize verin | Efsane isim "mutlaka alın demişti"

Son dakika haberi: EURO 2024'te harika bir performans ortaya koyan Arda Güler'in transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Efsane Dwight Yorke'un, "Manchester United onu mutlaka almalı" dediği Arda Güler için Real Madrid, Milan'dan gelen teklifi reddetmişti. İspanyol devinin kapısını bu kez sürpriz bir takım çaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Milan’ı reddeden Real Madrid’e bir teklif daha: Arda Güler’i bize verin | Efsane isim mutlaka alın demişti

Son dakika haberi: EURO 2024'te harika bir performans ortaya koyan Arda Güler'in transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Efsane Dwight Yorke'un, "Manchester United onu mutlaka almalı" dediği Arda Güler için Real Madrid, Milan'dan gelen teklifi reddetmişti. İspanyol devinin kapısını bu kez sürpriz bir takım çaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Milan’ı reddeden Real Madrid’e bir teklif daha: Arda Güler’i bize verin | Efsane isim mutlaka alın demişti

Real Madrid ve A Milli Takımımızın 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, EURO 2024'teki performansıyla ününe ün katmayı başarmıştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Milan’ı reddeden Real Madrid’e bir teklif daha: Arda Güler’i bize verin | Efsane isim mutlaka alın demişti

Turnuvayı 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Arda, Gürcistan'a attığı müthiş gol ve ortaya koyduğu futbolla adından sıkça söz ettirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Milan’ı reddeden Real Madrid’e bir teklif daha: Arda Güler’i bize verin | Efsane isim mutlaka alın demişti

İspanyol MARCA gazetesi, turnuvada en iyi çıkış yapan oyuncular arasında Arda Güler'i de göstermişti.

SON DAKİKA HABERİ: Milan’ı reddeden Real Madrid’e bir teklif daha: Arda Güler’i bize verin | Efsane isim mutlaka alın demişti

YORKE, 'MANCHESTER UNITED, ARDA GÜLER'İ ALMALI' DEMİŞTİ

EURO 2024 sonrası konuşan Manchester United'ın efsa ismi Dwight Yorke, "Arda Güler'in birkaç yıldır harika çocuk olduğu konuşuluyor. Kevin De Bruyne ve Mohamed Salah gibi isimlerin Chelsea gibi büyük bir kulüpten ayrıldığını ve bunun kariyerlerine fayda sağladığını gördük.

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