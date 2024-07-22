Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
10:28
SON DAKİKA HABERİ: Milan'ı reddeden Real Madrid'e bir teklif daha: Arda Güler'i bize verin | Efsane isim "mutlaka alın demişti"
Son dakika haberi: EURO 2024'te harika bir performans ortaya koyan Arda Güler'in transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Efsane Dwight Yorke'un, "Manchester United onu mutlaka almalı" dediği Arda Güler için Real Madrid, Milan'dan gelen teklifi reddetmişti. İspanyol devinin kapısını bu kez sürpriz bir takım çaldı. İşte son dakika haberinin detayları...