SON DAKİKA HABERİ: Milan'ı reddeden Real Madrid'e bir teklif daha: Arda Güler'i bize verin | Efsane isim "mutlaka alın demişti"

YORKE, 'MANCHESTER UNITED, ARDA GÜLER'İ ALMALI' DEMİŞTİ

EURO 2024 sonrası konuşan Manchester United'ın efsa ismi Dwight Yorke, "Arda Güler'in birkaç yıldır harika çocuk olduğu konuşuluyor. Kevin De Bruyne ve Mohamed Salah gibi isimlerin Chelsea gibi büyük bir kulüpten ayrıldığını ve bunun kariyerlerine fayda sağladığını gördük.