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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Yılın transfer bombası...
Giriş Tarihi: 29.07.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:51

Son dakika haberi: Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Yılın transfer bombası...

Son dakika haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, birçok yıldız transfere imza attı. Transfer kadar ayrılacak isimler de merak konusu olurken, Mourinho'nun istemediği yıldız oyuncu için Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Yılın transfer bombası...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Yılın transfer bombası...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, birçok yıldız transfere imza attı.

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Son dakika haberi: Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Yılın transfer bombası...

Transfer kadar ayrılacak isimler de merak konusu olurken, Mourinho'nun istemediği yıldız oyuncu için Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Yılın transfer bombası...

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Eyüpspor'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika haberi: Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Yılın transfer bombası...

Arda Turan'ın raporu doğrultusunda hareket eden Süper Lig ekibinin, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

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