Giriş Tarihi: 29.07.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
14:51
Son dakika haberi: Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Yılın transfer bombası...
Son dakika haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, birçok yıldız transfere imza attı. Transfer kadar ayrılacak isimler de merak konusu olurken, Mourinho'nun istemediği yıldız oyuncu için Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...