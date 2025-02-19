Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: "Yabancı hakem tükeniştir"

"YABANCI HAKEM TÜKENİŞTİR!"

MURAT ÖZBOSTAN: Yabancı hakem tartışması devam ediyor. TFF yabancı olmasını istiyor. Son gelişmeler hakkında yorumunuz nedir?

MUSTAFA ÇULCU: "UEFA'nın 6. büyük ekonomisine sahip olmakla, futbola yapılan yatırımlarla yenilenen ve çoğalan modern stadyumlarımızla haklı olarak övünüyoruz. Ancak arka bahçede yaşanan çirkinlikler, yetersizlikler ve başarısızlıkların üstünü örtmek için en kolay yöntem vur abalıya, hakemler... Yer bulma sevdası, gücü ele geçirme, kullanma hırsı, "Temizlik, düzeltiyoruz, kurtarıyoruz" algıları ile hakemlikte sona geldik.