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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: "Yabancı hakem tükeniştir"
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:13

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: "Yabancı hakem tükeniştir"

Son dakika haberi: Trednyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ederken dikkat çeken bir değerlendirme geldi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH Spor'un usta kalemi Mustafa Çulcu cevapladı. İşte kritik maç için gündem yaratan o açıklamalar...

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: Yabancı hakem tükeniştir

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: Yabancı hakem tükeniştir

Murat Özbostan sordu, Mustafa Çulcu yanıtladı. İşte pazartesi günü oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi ve hakem tartışmalarıyla ilgili yapılan o değerlendirme...

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: Yabancı hakem tükeniştir
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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: Yabancı hakem tükeniştir

"YABANCI HAKEM TÜKENİŞTİR!"

MURAT ÖZBOSTAN: Yabancı hakem tartışması devam ediyor. TFF yabancı olmasını istiyor. Son gelişmeler hakkında yorumunuz nedir?

MUSTAFA ÇULCU: "UEFA'nın 6. büyük ekonomisine sahip olmakla, futbola yapılan yatırımlarla yenilenen ve çoğalan modern stadyumlarımızla haklı olarak övünüyoruz. Ancak arka bahçede yaşanan çirkinlikler, yetersizlikler ve başarısızlıkların üstünü örtmek için en kolay yöntem vur abalıya, hakemler... Yer bulma sevdası, gücü ele geçirme, kullanma hırsı, "Temizlik, düzeltiyoruz, kurtarıyoruz" algıları ile hakemlikte sona geldik.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: Yabancı hakem tükeniştir

Yabancı hakem kurtuluş değil tükeniştir. Sadece bir derbi değil aşağıda oynanan binlerce maçı düşünmeliyiz. Süper Lig hakemlerinin maç paralarını yükselterek 'Hakemliğin geleceğine yatırım yapıyoruz' diyemezsiniz

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