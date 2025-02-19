Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
07:13
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: "Yabancı hakem tükeniştir"
Son dakika haberi: Trednyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ederken dikkat çeken bir değerlendirme geldi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH Spor'un usta kalemi Mustafa Çulcu cevapladı. İşte kritik maç için gündem yaratan o açıklamalar...