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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan hakem Mehmet Türkmen için olay sözler! "Verdiği karar skandal"
Giriş Tarihi: 23.12.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 07:15

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan hakem Mehmet Türkmen için olay sözler! "Verdiği karar skandal"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran sarı-kırmızılı takımda özellikle de Yunus Akgün ortaya koyduğu performansla maçın adamı oldu. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın resital yaptığı karşılaşma hakkında çok çarpıcı yorumlar kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakem Mehmet Türkmen için olay sözler! Verdiği karar skandal

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakem Mehmet Türkmen için olay sözler! Verdiği karar skandal

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın resital yaptığı karşılaşma hakkında çok çarpıcı yorumlar kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakem Mehmet Türkmen için olay sözler! Verdiği karar skandal

LEVENT TÜZEMEN: YUNUS & OSIMHEN'İN MÜKEMMEL UYUMU

G.Saray, Kayseri'de ikinci yarıdaki kaliteli ve etkili oyunuyla galibiyeti aldı, tatile yenilgisiz lider olarak ve en yakın rakibine 8 puan fark yaparak gitti. İlk yarı bu sezon ideal kadrosuyla Kayseri önüne çıkan G.Saray, maalesef en vasat oyununu oynadı. Bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında en az isabetli pas yapmasına rağmen soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakem Mehmet Türkmen için olay sözler! Verdiği karar skandal

İlk 45'te vasat oyunun ana nedeni, Kayseri'nin kaos futboluna ayak uydurması ve topu yere indirmemesiydi. Okan Hoca uyarmış olacak ki ikinci yarı G.Saray, topu yere indirdi, ayağa isabetli pas yapmaya özen gösterdi. Kayseri kalesinde fazlasıyla gol buldu. Son haftaların yıldızı Yunus'un kendi alanında kaptığı topu 70 metre taşıyarak gol yapması alkışlanacak güzellikteydi.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakem Mehmet Türkmen için olay sözler! Verdiği karar skandal

"ICARDI YOK AMA..."

İcardi yok ama Osimhen'in sürekli koşu halinde olması rakip defansların dengesini bozuyor. Nijeryalı çok mütevazı bir golcü. Yunus'un attığı golden sonra kucakladı hatta ilk yarı kendi vurması gereken pozisyonda 'Al da at' dercesine pas verdi. İkisinin mükemmel bir uyumu var. Yunus'un pasına koşan Osimhen'in topun dibine girerek attığı gol ders niteliğindeydi.

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