Giriş Tarihi: 23.12.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
07:15
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan hakem Mehmet Türkmen için olay sözler! "Verdiği karar skandal"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran sarı-kırmızılı takımda özellikle de Yunus Akgün ortaya koyduğu performansla maçın adamı oldu. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın resital yaptığı karşılaşma hakkında çok çarpıcı yorumlar kaleme aldı.