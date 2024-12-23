Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan hakem Mehmet Türkmen için olay sözler! "Verdiği karar skandal"

LEVENT TÜZEMEN: YUNUS & OSIMHEN'İN MÜKEMMEL UYUMU

G.Saray, Kayseri'de ikinci yarıdaki kaliteli ve etkili oyunuyla galibiyeti aldı, tatile yenilgisiz lider olarak ve en yakın rakibine 8 puan fark yaparak gitti. İlk yarı bu sezon ideal kadrosuyla Kayseri önüne çıkan G.Saray, maalesef en vasat oyununu oynadı. Bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında en az isabetli pas yapmasına rağmen soyunma odasına 2-1 önde gitti.