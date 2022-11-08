Son dakika haberi: Napoli’den Arda Güler için çok ilginç teklif! Kim Min-Jae sonrası...

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Arda Güler, bu sezon ligde 4 maçta 2 gol ve Avrupa Lig'inde ise ilk golünü atmayı başardı. Avrupa'da ilk kez ağları havalandıran ve golünü iki ay önce ameliyat olan annesine armağan eden Arda Güler dün de sosyal medyadan, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" mesajını paylaştı.