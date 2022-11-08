Giriş Tarihi: 08.11.2022 16:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
16:18
Son dakika haberi: Napoli'den Arda Güler için çok ilginç teklif! Kim Min-Jae sonrası...
Son dakika haberleri: Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Jorge Jesus'un gelişiyle zirveye oyanayan sarı-lacivertli takımda genç yıldız Arda Güler, Avrupalı kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor. Kim Min-Jae sonrası Arda'yı radarına alan Napoli'den çok ilginç bir teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...