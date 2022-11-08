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Haberler Galeri Son dakika haberi: Napoli'den Arda Güler için çok ilginç teklif! Kim Min-Jae sonrası...
Giriş Tarihi: 08.11.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 16:18

Son dakika haberi: Napoli'den Arda Güler için çok ilginç teklif! Kim Min-Jae sonrası...

Son dakika haberleri: Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Jorge Jesus'un gelişiyle zirveye oyanayan sarı-lacivertli takımda genç yıldız Arda Güler, Avrupalı kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor. Kim Min-Jae sonrası Arda'yı radarına alan Napoli'den çok ilginç bir teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Napoli’den Arda Güler için çok ilginç teklif! Kim Min-Jae sonrası...

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve Süper Lig'de de liderliğini sürdürmeye devam eden Fenerbahçe'nin oynadığı futbol alkış almaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Napoli’den Arda Güler için çok ilginç teklif! Kim Min-Jae sonrası...

Ligde dün Sivasspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst üste 5 galibiyet aldı ve puanını 29'a çıkararak liderliğini devam ettirdi.

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Son dakika haberi: Napoli’den Arda Güler için çok ilginç teklif! Kim Min-Jae sonrası...

KABUL OLMUŞ DUAMSIN!

Arda Güler, bu sezon ligde 4 maçta 2 gol ve Avrupa Lig'inde ise ilk golünü atmayı başardı. Avrupa'da ilk kez ağları havalandıran ve golünü iki ay önce ameliyat olan annesine armağan eden Arda Güler dün de sosyal medyadan, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" mesajını paylaştı.

Son dakika haberi: Napoli’den Arda Güler için çok ilginç teklif! Kim Min-Jae sonrası...

Annesi Serap Güler de "Sen benim kabul olunmuş duamsın.. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım" karşılığını verdi.

Son dakika haberi: Napoli’den Arda Güler için çok ilginç teklif! Kim Min-Jae sonrası...

TRANSFER GELİŞMESİ YAŞANIYOR

Jorge Jesus'la birlikte oyun performansını üstlere çeken sarı-lacivertli takım bu sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından bir tanesi.

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