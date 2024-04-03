Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
13:44
Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Son halini paylaştı: "Boğa modu"
Son dakika haberi: Real Madrid'e geldiği günden gündemde olan Arda Güler'in yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı tartışmaları devam ediyor. Son oynanan Athletic Bilbao maçında süre şansı bulamayan genç yıldız, takımın izinli olduğu günde son halini paylaştı. İspanyollar Arda Güler'in paylaştığı fotoğraf sonrası ondan övgüyle bahsetti. İşte o fotoğraflar...