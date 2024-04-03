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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Son halini paylaştı: "Boğa modu"
Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:44

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Son halini paylaştı: "Boğa modu"

Son dakika haberi: Real Madrid'e geldiği günden gündemde olan Arda Güler'in yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı tartışmaları devam ediyor. Son oynanan Athletic Bilbao maçında süre şansı bulamayan genç yıldız, takımın izinli olduğu günde son halini paylaştı. İspanyollar Arda Güler'in paylaştığı fotoğraf sonrası ondan övgüyle bahsetti. İşte o fotoğraflar...

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Son halini paylaştı: Boğa modu

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Instagram hesabına 'İzin günü yok' mesajıyla spor salonunda çalışırken çekilmiş iki fotoğrafını yükledi.

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Son halini paylaştı: Boğa modu

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Bilbao galibiyeti sonrası takıma 2 günlük izin vermesine rağmen genç yıldız fiziksel gelişimi için çalışmalara devam ettiğini gösterdi.

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Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Son halini paylaştı: Boğa modu

GÖZLER YENİ TRANSFERLER ÇEVRİLDİ

Futbolun devi Real Madrid, kurduğu kadrolarla her zaman dikkat çekmeyi başarmış ve transferde adından söz ettirmeyi başaran bir kulüp.

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Son halini paylaştı: Boğa modu

Sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Real Madrid, milli oyuncudan sonra 17 yaşındaki süperstar Endrick Felipe'yi de kadrosuna kattı. Yeni sezonda Real Madrid'de forma giymeye başlayacak olan Brezilyalı oyuncu, şimdiden tüm dünyanın dikkatini çekti.

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Son halini paylaştı: Boğa modu

MBAPPE YENİ SEZONDA İMZAYI ATACAK

Real Madrid, sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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