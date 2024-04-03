Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Son halini paylaştı: "Boğa modu"

Sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Real Madrid, milli oyuncudan sonra 17 yaşındaki süperstar Endrick Felipe'yi de kadrosuna kattı. Yeni sezonda Real Madrid'de forma giymeye başlayacak olan Brezilyalı oyuncu, şimdiden tüm dünyanın dikkatini çekti.