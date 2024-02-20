Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
14:12
Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! Yeni adresini duyurdular...
Son dakika haberi: Galatasaray'da sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo için flaş bir iddia gündeme geldi. Aston Villa'da süre bulmakta zorlanan Zaniolo'nun beklentilerin altında kaldığı ve Galatasaray'a geri gönderileceği belirtildi. İtalyan yıldıza ise talip olan takımlar belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...