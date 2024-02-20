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Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:12

Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! Yeni adresini duyurdular...

Son dakika haberi: Galatasaray'da sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo için flaş bir iddia gündeme geldi. Aston Villa'da süre bulmakta zorlanan Zaniolo'nun beklentilerin altında kaldığı ve Galatasaray'a geri gönderileceği belirtildi. İtalyan yıldıza ise talip olan takımlar belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! Yeni adresini duyurdular...

Sezon başında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan dünya yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! Yeni adresini duyurdular...

Bu sezon Aston Villa'da çok forma şansı bulmakta zorlanan İtalyan oyuncu önümüzdeki sezon için kadroda düşünülmüyor.

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Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! Yeni adresini duyurdular...

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İngiltere'de tüm kulvarlarda 27 maçta forma giyen Nicolo Zaniolo 2 gol kaydetti ancak beklentilerin altında kaldı.

Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! Yeni adresini duyurdular...

ZANIOLO İÇİN FLAŞ İDDİA

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

Son dakika haberi: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! Yeni adresini duyurdular...

İTALYANLAR DUYURDU

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan bir habere göre, Aston Villa'nın Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmasının düşük bir ihtimal olduğu yazıldı.

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