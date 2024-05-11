Giriş Tarihi: 11.05.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
19:51
Son dakika haberi: Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken büyük sürpriz...
Son dakika haberi: Borussia Dortmund ile yoluna devam eden teknik direktör Nuri Şahin'in yeni takımının neresi olacağı merak konusu... Bu sezon Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş, Nuri Şahin'i gündemine almıştı. Siyah beyazlılar ile anlaşması beklenen Şahin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Nuri Şahin'in yeni adresini böyle duyurdular. İşte sürpriz takım ve tüm detaylar...