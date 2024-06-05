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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 10:27

Son dakika haberi: Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2. olarak bitirdi. Sarı lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olmak isterken, ilk hamle olarak dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Kanarya'nın başına geçen tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarında gaza bastı. Arayışlarını sürdüren Mourinho, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte yılın çalımına dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2. olarak bitirdi.

Son dakika haberi: Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı...

Sarı lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olmak isterken, ilk hamle olarak dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

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Son dakika haberi: Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı...

Kanarya'nın başına geçen tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Son dakika haberi: Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı...

Arayışlarını sürdüren Mourinho, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte yılın çalımına dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 99 gol atmış ve deplasmanda hiç mağlup olmamıştı.

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