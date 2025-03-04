Son dakika haberi: Okan Buruk'tan istifa çağrılarına sert cevap! "Bunlar Fenerbahçe taraftarları"

KUPADA ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşma oynayan Aslan, 2 beraberlik ve bir galibiyet aldı. Başakşehir ile puanı aynı olan cimbom, daha az kart gördüğü için çeyrek finale çıktı.