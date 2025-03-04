Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
10:06
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan istifa çağrılarına sert cevap! "Bunlar Fenerbahçe taraftarları"
Son dakika haberi: Avrupa'ya veda eden, kupada Türkiye Kupası'nda fair-play puanıyla turlayan, ligde ise son oynanan Kasımpaşa maçında puan kaybeden Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Tüm bu sonuçların ardından eleştiri okları Okan Buruk ve yönetimin üzerine çevrildi. Ara transfer döneminde yapılan transferler eleştirilirken, sarı-kırmızılı takımın sahada gösterdiği performans da beğenilmiyor. Tüm bu eleştirilere Galatasaray Teknik Dİrektörü Okan Buruk'tan cevap geldi. İşte o açıklamalar...