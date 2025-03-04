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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk'tan istifa çağrılarına sert cevap! "Bunlar Fenerbahçe taraftarları"
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:06

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan istifa çağrılarına sert cevap! "Bunlar Fenerbahçe taraftarları"

Son dakika haberi: Avrupa'ya veda eden, kupada Türkiye Kupası'nda fair-play puanıyla turlayan, ligde ise son oynanan Kasımpaşa maçında puan kaybeden Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Tüm bu sonuçların ardından eleştiri okları Okan Buruk ve yönetimin üzerine çevrildi. Ara transfer döneminde yapılan transferler eleştirilirken, sarı-kırmızılı takımın sahada gösterdiği performans da beğenilmiyor. Tüm bu eleştirilere Galatasaray Teknik Dİrektörü Okan Buruk'tan cevap geldi. İşte o açıklamalar...

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan istifa çağrılarına sert cevap! Bunlar Fenerbahçe taraftarları

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan istifa çağrılarına sert cevap! Bunlar Fenerbahçe taraftarları

ÖNCE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Avrupa Ligi'nin lig aşamasına iyi başlamasına rağmen son maçlarda sürpriz puan kayıpları yaşayan Galatasaray, grubu ilk 8'de bitiremedi ve play-off'ta AZ Alkmaar ile eşleşti.

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Son dakika haberi: Okan Buruk’tan istifa çağrılarına sert cevap! Bunlar Fenerbahçe taraftarları

AZ Alkmaar'a iki maçta mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Avrupa defterini erken kapattı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan istifa çağrılarına sert cevap! Bunlar Fenerbahçe taraftarları

KUPADA ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşma oynayan Aslan, 2 beraberlik ve bir galibiyet aldı. Başakşehir ile puanı aynı olan cimbom, daha az kart gördüğü için çeyrek finale çıktı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan istifa çağrılarına sert cevap! Bunlar Fenerbahçe taraftarları

LİGDE PUAN FARKI 4'E DÜŞTÜ!

Son 6 resmi maçının sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirvede ağır yara aldı. Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesiyle birlikte zirvede puan farkı 4'e düştü.