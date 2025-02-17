Son dakika haberi: Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması: "Kimse kimseyi saf zannetmesin"

OKAN BURUK: "BİZE YAKIŞMADI"

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi.