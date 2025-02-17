Giriş Tarihi: 17.02.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
23:45
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması: "Kimse kimseyi saf zannetmesin"
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Cimbom, zorlu rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti ve namağlup serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, derbi öncesi devam yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili de konuştu. işte Okan Buruk'un açıklamaları...