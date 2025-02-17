Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması: "Kimse kimseyi saf zannetmesin"
Giriş Tarihi: 17.02.2025 23:22 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:45

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması: "Kimse kimseyi saf zannetmesin"

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Cimbom, zorlu rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti ve namağlup serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, derbi öncesi devam yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili de konuştu. işte Okan Buruk'un açıklamaları...

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan yabancı hakem açıklaması: Kimse kimseyi saf zannetmesin

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan yabancı hakem açıklaması: Kimse kimseyi saf zannetmesin

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 47 ve 87. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Okan Buruk’tan yabancı hakem açıklaması: Kimse kimseyi saf zannetmesin

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşanın ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan yabancı hakem açıklaması: Kimse kimseyi saf zannetmesin

OKAN BURUK: "BİZE YAKIŞMADI"

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan yabancı hakem açıklaması: Kimse kimseyi saf zannetmesin

"MORAL BOZUKLIĞI VARDI, ZOR OLUYOR"

İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız.

SON DAKİKA