Giriş Tarihi: 14.02.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
07:00
Son dakika haberi: Ömer Üründül, Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe'nin 3 büyük kazancını açıkladı! "Bu sezon ben dahil eleştirilen..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Tadic, Dzeko, En-Nesyri ile gülen sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat ve Yusuf Akçiçek de performanslarıyla dikkatleri çekti. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, mücadeleyi yorumladı. Yazarlardan Üründül, Fenerbahçe'nin maçtaki 3 kazancını açıkladı. İşte detaylar…