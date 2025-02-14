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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ömer Üründül, Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe'nin 3 büyük kazancını açıkladı! "Bu sezon ben dahil eleştirilen..."
Giriş Tarihi: 14.02.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 07:00

Son dakika haberi: Ömer Üründül, Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe'nin 3 büyük kazancını açıkladı! "Bu sezon ben dahil eleştirilen..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Tadic, Dzeko, En-Nesyri ile gülen sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat ve Yusuf Akçiçek de performanslarıyla dikkatleri çekti. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, mücadeleyi yorumladı. Yazarlardan Üründül, Fenerbahçe'nin maçtaki 3 kazancını açıkladı. İşte detaylar…

Son dakika haberi: Ömer Üründül, Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe’nin 3 büyük kazancını açıkladı! Bu sezon ben dahil eleştirilen...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti.

Son dakika haberi: Ömer Üründül, Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe’nin 3 büyük kazancını açıkladı! Bu sezon ben dahil eleştirilen...

Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe, ligi 10. sırada bitiren Anderlecht'e karşı eşleşmenin ilk maçında rakibine büyük üstünlük kurdu.

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Son dakika haberi: Ömer Üründül, Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe’nin 3 büyük kazancını açıkladı! Bu sezon ben dahil eleştirilen...

Zaman zaman kalesinde tehlike de yaşayan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Son dakika haberi: Ömer Üründül, Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe’nin 3 büyük kazancını açıkladı! Bu sezon ben dahil eleştirilen...

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-0 kazanarak Belçika'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Son dakika haberi: Ömer Üründül, Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe’nin 3 büyük kazancını açıkladı! Bu sezon ben dahil eleştirilen...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

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