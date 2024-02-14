Giriş Tarihi: 14.02.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
07:22
Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Galatasaraylı o yıldız için olay sözler: "En büyük problem"
Son dakika haberi: Süper Lig'de 25. haftayı geride bıraktık. Fenerahçe uzun bir aradan sonra liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Zirvenin el değiştirdiği 25. haftanın analizini yapan SABAH Spor yazarları, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında gündeme dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Ahmet Çakar, Cimbom'un yıldızı için eleştirilerde bulundu.