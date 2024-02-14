Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Galatasaraylı o yıldız için olay sözler: "En büyük problem"
Giriş Tarihi: 14.02.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 07:22

Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Galatasaraylı o yıldız için olay sözler: "En büyük problem"

Son dakika haberi: Süper Lig'de 25. haftayı geride bıraktık. Fenerahçe uzun bir aradan sonra liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Zirvenin el değiştirdiği 25. haftanın analizini yapan SABAH Spor yazarları, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında gündeme dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Ahmet Çakar, Cimbom'un yıldızı için eleştirilerde bulundu.

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı o yıldız için olay sözler: En büyük problem

Süper Lig'de 25. haftayı geride bıraktık. Fenerahçe, Alanyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alırken, rakibi Galasaray ise Başakşehir'i geçerek 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı o yıldız için olay sözler: En büyük problem

USTA KALEMLERDEN ÇOK ÇARPICI YORUMLAR

Sarı-lacivertli takıma uzun bir aradan sonra iderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Zirvenin el değiştirdiği 25. haftanın analizini yapan SABAH Spor yazarları, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında gündeme dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Ahmet Çakar, Cimbom'un yıldızı için eleştirilerde bulundu.

SORU: Son günlerin moda değimine göre psikolojik üstünlük G.Saray'a geçti. Siz buna katılıyor musunuz? Sarı-kırmızılı takım artık liderliği bırakmaz mı? Sparta Prag maçı için de sizden bir tahmin alayım?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı o yıldız için olay sözler: En büyük problem

LEVENT TÜZEMEN: Ben psikolojik üstünlükten bahsederken G.Saray'ın hâlâ 'Son şampiyon' unvanını koruduğunu vurgulamak istedim. Hem Okan Buruk'un hem yönetimin hem de şampiyonluk yaşamış futbolcuların zirve yarışında nasıl hareket edileceği konusunda ne kadar güçlü refleksleri olduğunu görüyoruz.

"SÖYLEDİKLERİMİ NE KADAR İSABETLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bundan önce, Trabzonspor ile başlayacak süreçte 5 maça dikkat çekip, bu karşılaşmaların sonunda G.Saray'ın hepsini kazanırsa lider olacağını dile getirmiştim. Söylediklerimin ne kadar isabetli olduğunu gördük. G.Saray beni yanıltmadı ve 5 maçını kazanıp zirveye çıktı. Şampiyonluk yolu Karadeniz'den geçiyor.

Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı o yıldız için olay sözler: En büyük problem

G.Saray hem Trabzon'u hem de Samsun'u evinde yendi. Şimdi aynı şartlar F.Bahçe için geçerli. Çünkü Rize ve Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. G.Saray, önündeki Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kazanırsa yarışta 'Şampi…' noktasına gelir. Prag maçına gelirsek, G.Saray, dolu tribünlerle rakibini yenecektir.

Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı o yıldız için olay sözler: En büyük problem

"F.BAHÇE'NİN TRAVMASINI ANLAYABİLİYORUM"

AHMET ÇAKAR: Az hafta kaldı ama futbol bu. G.Saray'ın, Ankaragücü'nü yenebileceğini kim garanti edebilir? Pek tabii ki F.Bahçe'nin de Rize'yi yeneceğini kimsenin garanti edemeyeceği gibi. Sonuç olarak baktığımızda ibre G.Saray'da olsa da bütün her şeyin temizleneceği bir G.Saray-F.Bahçe maçı var. Ligin bitmesinden bir hafta önce... F.Bahçe'nin travmasını anlayabiliyorum. En ufak puan kaybında 'Yandım Allah!' diyorlar, Bunu Ali Koç da söylüyor, 30 milyon Fenerbahçeli de.

SON DAKİKA