Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Galatasaraylı o yıldız için olay sözler: "En büyük problem"

LEVENT TÜZEMEN: Ben psikolojik üstünlükten bahsederken G.Saray'ın hâlâ 'Son şampiyon' unvanını koruduğunu vurgulamak istedim. Hem Okan Buruk'un hem yönetimin hem de şampiyonluk yaşamış futbolcuların zirve yarışında nasıl hareket edileceği konusunda ne kadar güçlü refleksleri olduğunu görüyoruz.

"SÖYLEDİKLERİMİ NE KADAR İSABETLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bundan önce, Trabzonspor ile başlayacak süreçte 5 maça dikkat çekip, bu karşılaşmaların sonunda G.Saray'ın hepsini kazanırsa lider olacağını dile getirmiştim. Söylediklerimin ne kadar isabetli olduğunu gördük. G.Saray beni yanıltmadı ve 5 maçını kazanıp zirveye çıktı. Şampiyonluk yolu Karadeniz'den geçiyor.