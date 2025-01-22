Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
16:45
Son dakika haberi: Osimhen'e maske taktıran Skriniar! İki futbolcu yeniden rakip oluyor....
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyu resmi imza atmak üzere İstanbul'a getirdi. Slovak oyuncu daha önce İnter forması giydiği süreçte Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile karşı karşıya gelmişti. İki futbolcu arasında yaşanan olaylar Nijeryalı golcüde kalıcı bir iz bırakmıştı. İki futbolcu yeniden aynı ligde rekabet etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...