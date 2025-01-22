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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen'e maske taktıran Skriniar! İki futbolcu yeniden rakip oluyor....
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:45

Son dakika haberi: Osimhen'e maske taktıran Skriniar! İki futbolcu yeniden rakip oluyor....

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyu resmi imza atmak üzere İstanbul'a getirdi. Slovak oyuncu daha önce İnter forması giydiği süreçte Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile karşı karşıya gelmişti. İki futbolcu arasında yaşanan olaylar Nijeryalı golcüde kalıcı bir iz bırakmıştı. İki futbolcu yeniden aynı ligde rekabet etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Osimhen’e maske taktıran Skriniar! İki futbolcu yeniden rakip oluyor....

Fenerbahçe adı bir süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı anlaşmaya vardı.

Son dakika haberi: Osimhen’e maske taktıran Skriniar! İki futbolcu yeniden rakip oluyor....

Paris Saint-Germain forması giye Slovak stoper resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.

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Son dakika haberi: Osimhen’e maske taktıran Skriniar! İki futbolcu yeniden rakip oluyor....

30 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi ile savunma tandemini tamamlayan Fenerbahçe ezeli rakibine de transferde önemli bir çalım atmıştı.

Son dakika haberi: Osimhen’e maske taktıran Skriniar! İki futbolcu yeniden rakip oluyor....

OSIMHEN YAKINDAN TANIYOR

MilanSkriniar Paris Saint-Germain'e iki sezon önce bedelsiz şekilde İtalyan ekibi Inter'den transfer olmuştu.

Son dakika haberi: Osimhen’e maske taktıran Skriniar! İki futbolcu yeniden rakip oluyor....

Uzun süre İtalya Serie A'da forma giyen tecrübeli yıldız Skriniar'ın Osimhen ile mazisi pek de iç açıcı değil.

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