Giriş Tarihi: 03.10.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
09:46
SON DAKİKA HABERİ: Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! Benfica-Atletico Madrid maçına damga vurdu | İşte yeni lakabı...
SON DAKİKA HABERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta maçları sona erdi. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica evinde Atletico Madrid'i adeta sahadan sildi ve karşılaşmayı 4-0 kazandı. Maçın ilk golünü kaydeden milli oyuncu Kerem, Portekiz'de gazeteleri süslemeye devam ediyor. İşte Kerem için söylenen sözler ve takılan yeni lakap...