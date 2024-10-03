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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! Benfica-Atletico Madrid maçına damga vurdu | İşte yeni lakabı...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:46

SON DAKİKA HABERİ: Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! Benfica-Atletico Madrid maçına damga vurdu | İşte yeni lakabı...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta maçları sona erdi. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica evinde Atletico Madrid'i adeta sahadan sildi ve karşılaşmayı 4-0 kazandı. Maçın ilk golünü kaydeden milli oyuncu Kerem, Portekiz'de gazeteleri süslemeye devam ediyor. İşte Kerem için söylenen sözler ve takılan yeni lakap...

SON DAKİKA HABERİ: Portekiz Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Benfica-Atletico Madrid maçına damga vurdu | İşte yeni lakabı...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Benfica, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye 11'de başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Portekiz Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Benfica-Atletico Madrid maçına damga vurdu | İşte yeni lakabı...

KEREM GOL PERDESİNİ AÇTI

Kerem, 13. dakikada mücadelenin açılış golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla oynadığı ilk maçta Kızılyıldız'a karşı gol sevinci yaşayan Kerem, ikinci maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

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SON DAKİKA HABERİ: Portekiz Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Benfica-Atletico Madrid maçına damga vurdu | İşte yeni lakabı...

ORKUN PENALTIDAN FARKI MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

İlk yarısı 1-0 biten maçta ev sahibi, Angel Di Maria ve Alexander Bah'ın golleriyle farkı 3'e yükseltti. Orkun Kökçü, 84. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerek skoru tayin etti.

SON DAKİKA HABERİ: Portekiz Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Benfica-Atletico Madrid maçına damga vurdu | İşte yeni lakabı...

Performansıyla takdir toplayan Orkun, maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Başarılı orta saha bu sezonki 4. golüne imza attı. Atletico Madrid'i farklı 4-0 mağlup eden Benfica, 2. hafta sonunda puanını 6'ya yükseltti.

SON DAKİKA HABERİ: Portekiz Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Benfica-Atletico Madrid maçına damga vurdu | İşte yeni lakabı...

Yaz transfer döneminin son gününde kadroya dahil olan Kerem Aktürkoğlu, 5. maçında 4 gol, 2 asiste ulaştı. 25 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle oynanan maçın 71. dakikasında yerini Jan-Niklas Beste'e bıraktı.

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