Giriş Tarihi: 21.05.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
22:35
Son dakika haberi: Puskas ödülüne aday olabilecek goller açıklandı! Süper Lig'in yıldızları listeye damga vurdu
Son dakika haberi: Genel olarak dünyanın tüm liglerinde oynanan futbol sezonlarının bitimine kısa süre kalırken, bu yıl birbirinden güzel goller izledik. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Football Critix, yılın en güzel golüne verilen Puskas'a aday olabilecek isimleri sıraladı. Süper Lig'in yıldızları dev listeye damga vurdu. İşte tüm detaylar...