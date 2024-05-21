Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Puskas ödülüne aday olabilecek goller açıklandı! Süper Lig'in yıldızları listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 21.05.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 22:35

Son dakika haberi: Puskas ödülüne aday olabilecek goller açıklandı! Süper Lig'in yıldızları listeye damga vurdu

Son dakika haberi: Genel olarak dünyanın tüm liglerinde oynanan futbol sezonlarının bitimine kısa süre kalırken, bu yıl birbirinden güzel goller izledik. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Football Critix, yılın en güzel golüne verilen Puskas'a aday olabilecek isimleri sıraladı. Süper Lig'in yıldızları dev listeye damga vurdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Puskas ödülüne aday olabilecek goller açıklandı! Süper Lig’in yıldızları listeye damga vurdu

Football Critix, Puskas ödülüne aday olabilecek golleri açıkladı. Süper Lig'de atılan goller listeye damga vurdu.

İşte listenin tamamı...

Son dakika haberi: Puskas ödülüne aday olabilecek goller açıklandı! Süper Lig’in yıldızları listeye damga vurdu

Inter'in oyuncusu Federico Dimarco'nun Frosinone'ye attığı gol

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Puskas ödülüne aday olabilecek goller açıklandı! Süper Lig’in yıldızları listeye damga vurdu

Manchester United oyuncusu Alejandro Garnacho'nun Everton'a attığı gol

Son dakika haberi: Puskas ödülüne aday olabilecek goller açıklandı! Süper Lig’in yıldızları listeye damga vurdu

Hull City oyuncusu Jaden Philogene'nin Rotherham United'a attığı gol

Son dakika haberi: Puskas ödülüne aday olabilecek goller açıklandı! Süper Lig’in yıldızları listeye damga vurdu

Milan oyuncusu Rafael Leao'nun Atalanta'ya attığı gol

SON DAKİKA