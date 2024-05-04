Giriş Tarihi: 04.05.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
19:53
Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları ayakta alkışladı! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...
Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, yine kendine hayran bırakan işlere imza attı. Yıldız oyuncu, saha içerisinde yaptıklarıyla büyük alkış toplarken, Real Madrid taraftarları hayranlıkla Arda'yı izledi. İşte o anlar ve tüm detaylar...