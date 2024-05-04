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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları ayakta alkışladı! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 19:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 19:53

Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları ayakta alkışladı! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, yine kendine hayran bırakan işlere imza attı. Yıldız oyuncu, saha içerisinde yaptıklarıyla büyük alkış toplarken, Real Madrid taraftarları hayranlıkla Arda'yı izledi. İşte o anlar ve tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları ayakta alkışladı! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'i mağlup etti.

Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları ayakta alkışladı! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, yine kendine hayran bırakan işlere imza attı.

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Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları ayakta alkışladı! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...

Yıldız oyuncu, saha içerisinde yaptıklarıyla büyük alkış toplarken, Real Madrid taraftarları hayranlıkla Arda'yı izledi. İşte o anlar ve tüm detaylar...


Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları ayakta alkışladı! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...

İspanya La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahsında Cadiz'i konuk etti.

Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları ayakta alkışladı! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...

Arda'lı Madrid, 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3. dakikada Joselu'nun attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti.

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