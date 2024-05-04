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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid'de Arda Güler ve Modric ortalığı karıştırdı! İspanyol basını bunu konuşuyor
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:33

Son dakika haberi: Real Madrid'de Arda Güler ve Modric ortalığı karıştırdı! İspanyol basını bunu konuşuyor

Son dakika haberi: Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Los Galacticos'a alışmaya başladı. Aldığı kısıtlı süreleri çok iyi değerlendiren milli futbolcumuz, idmanlarda da Ancelotti ve takım arkadaşlarını yeteneğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Cadiz maçı öncesinde Valdebebas'ta Luka Modric ile Arda'nın başrolü paylaştığı sekans, İspanyol basınında gündeme oturdu. İşte maça saatler kala Real Madrid idmanında yaşananlar...

Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler ve Modric ortalığı karıştırdı! İspanyol basını bunu konuşuyor

Son dakika haberi: Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Los Galacticos'a alışmaya başladı. Aldığı kısıtlı süreleri çok iyi değerlendiren milli futbolcumuz, idmanlarda da Ancelotti ve takım arkadaşlarını yeteneğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Cadiz maçı öncesinde Valdebebas'ta Luka Modric ile Arda'nın başrolü paylaştığı sekans, İspanyol basınında gündeme oturdu. İşte maça saatler kala Real Madrid idmanında yaşananlar...

Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler ve Modric ortalığı karıştırdı! İspanyol basını bunu konuşuyor

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında bu akşam Cadiz'i konuk edecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 17.15'te başlayacak.

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Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler ve Modric ortalığı karıştırdı! İspanyol basını bunu konuşuyor

Los Blancos, Cadiz karşılaşması öncesinde ligde 84 puanla lider durumda. Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ise 73 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler ve Modric ortalığı karıştırdı! İspanyol basını bunu konuşuyor

BARCELONA PUAN KAYBEDERSE REAL MADRID ŞAMPİYON
Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu maçı kazanırsa, Real Madrid şampiyonluğunu ilan edebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi için Barcelona'nın, bu akşam saat 19.30'da başlayacak maçta Girona deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son dakika haberi: Real Madrid’de Arda Güler ve Modric ortalığı karıştırdı! İspanyol basını bunu konuşuyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Cadiz karşısında rotasyon yapması bekleniyor. Çünkü Los Blancos, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında çarşamba akşamı Bayern Münih'i konuk edecek.

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