Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
14:33
Son dakika haberi: Real Madrid'de Arda Güler ve Modric ortalığı karıştırdı! İspanyol basını bunu konuşuyor
Son dakika haberi: Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Los Galacticos'a alışmaya başladı. Aldığı kısıtlı süreleri çok iyi değerlendiren milli futbolcumuz, idmanlarda da Ancelotti ve takım arkadaşlarını yeteneğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Cadiz maçı öncesinde Valdebebas'ta Luka Modric ile Arda'nın başrolü paylaştığı sekans, İspanyol basınında gündeme oturdu. İşte maça saatler kala Real Madrid idmanında yaşananlar...