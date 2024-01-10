Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
10:32
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey bombası patladı! Yeni adresi belli oldu...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına da hız kazandırdı. Cimbom'da transfer arayışları devam ederken, bir yandan da takımdaki yıldızlara takipler çıkmaya devam ediyor. Transfer gündeminin en gözde isimlerinden olan Sacha Boey'in yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Son gelen bilgilere göre yıldız oyuncuya dünya devi talip oldu. İşte bomba transfere dair tüm detaylar....