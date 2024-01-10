Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey bombası patladı! Yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:32

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey bombası patladı! Yeni adresi belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına da hız kazandırdı. Cimbom'da transfer arayışları devam ederken, bir yandan da takımdaki yıldızlara takipler çıkmaya devam ediyor. Transfer gündeminin en gözde isimlerinden olan Sacha Boey'in yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Son gelen bilgilere göre yıldız oyuncuya dünya devi talip oldu. İşte bomba transfere dair tüm detaylar....

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey bombası patladı! Yeni adresi belli oldu...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey bombası patladı! Yeni adresi belli oldu...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına da hız kazandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey bombası patladı! Yeni adresi belli oldu...

Cimbom'da transfer arayışları devam ederken, bir yandan da takımdaki yıldızlara takipler çıkmaya devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey bombası patladı! Yeni adresi belli oldu...

Transfer gündeminin en gözde isimlerinden olan Sacha Boey'in yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey bombası patladı! Yeni adresi belli oldu...

Son gelen bilgilere göre yıldız oyuncuya dünya devi talip oldu. İşte bomba transfere dair tüm detaylar....

SON DAKİKA