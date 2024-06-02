Giriş Tarihi: 02.06.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
01:45
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finalinde flaş görüntüler! Nuri Şahin ve Arda Güler sosyal medyayı salladı | O anlar ekrana gelmedi
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan da yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı. Finale damga vuran anlardan bir tanesi de maç sonunda Arda Güler ile Nuri Şahin görüntüleri oldu. İşte ekrana yansımayan ve amatör kamerayla kaydedilen o anlar...