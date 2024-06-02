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Haberler Galeri Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finalinde flaş görüntüler! Nuri Şahin ve Arda Güler sosyal medyayı salladı | O anlar ekrana gelmedi
Giriş Tarihi: 02.06.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 01:45

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finalinde flaş görüntüler! Nuri Şahin ve Arda Güler sosyal medyayı salladı | O anlar ekrana gelmedi

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan da yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı. Finale damga vuran anlardan bir tanesi de maç sonunda Arda Güler ile Nuri Şahin görüntüleri oldu. İşte ekrana yansımayan ve amatör kamerayla kaydedilen o anlar...

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Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finalinde flaş görüntüler! Nuri Şahin ve Arda Güler sosyal medyayı salladı | O anlar ekrana gelmedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere'nin Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finalinde flaş görüntüler! Nuri Şahin ve Arda Güler sosyal medyayı salladı | O anlar ekrana gelmedi

Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı mücadele, TSİ 22.00'de başladı. Mücadeleye hızlı başlayan ve üst üste ataklar gerçekleştiren takım Dortmund oldu.

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Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finalinde flaş görüntüler! Nuri Şahin ve Arda Güler sosyal medyayı salladı | O anlar ekrana gelmedi

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Sarı-siyahlıların 23. dakikada yakalandığı pozisyonda Füllkrug'un şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı, devreye beraberlikle girildi.

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finalinde flaş görüntüler! Nuri Şahin ve Arda Güler sosyal medyayı salladı | O anlar ekrana gelmedi

REAL MADRID İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarının başlarında da Alman ekibi etkisini sürdürse de Real Madrid, 74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finalinde flaş görüntüler! Nuri Şahin ve Arda Güler sosyal medyayı salladı | O anlar ekrana gelmedi

VINICIUS DORTMUND'UN FİŞİNİ ÇEKTİ

Eflatun-beyazlılar 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior'un ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

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