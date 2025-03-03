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Haberler Galeri Son dakika haberi: Şampiyonluk yolunda kritik viraj! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zorlu maçları...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 08:05

Son dakika haberi: Şampiyonluk yolunda kritik viraj! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zorlu maçları...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirvede ağır bir yara aldı. Sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi Fenerbahçe, cimbom'un puan kaybında fırsat tepmedi ve konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveyle arasındaki farkı 4'e indirdi. Bu gelişmelerin ardından herkes Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarını merak etmeye başladı. İşte o zorlu fikstür...

Son dakika haberi: Şampiyonluk yolunda kritik viraj! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zorlu maçları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu beraberlik sonrası zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Son dakika haberi: Şampiyonluk yolunda kritik viraj! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zorlu maçları...

Cimbom'un en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberi: Şampiyonluk yolunda kritik viraj! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zorlu maçları...

Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve zirveyle arasındaki farkı 4'e kadar indirdi.

Son dakika haberi: Şampiyonluk yolunda kritik viraj! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zorlu maçları...

Galatasaray ve Fenerbahçe, kalan haftalarda birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak.

Son dakika haberi: Şampiyonluk yolunda kritik viraj! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zorlu maçları...

Özellikle sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor ve Göztepe gibi önemli deplasmanlarda oynayacak. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...