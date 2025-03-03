Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
08:05
Son dakika haberi: Şampiyonluk yolunda kritik viraj! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zorlu maçları...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirvede ağır bir yara aldı. Sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi Fenerbahçe, cimbom'un puan kaybında fırsat tepmedi ve konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveyle arasındaki farkı 4'e indirdi. Bu gelişmelerin ardından herkes Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarını merak etmeye başladı. İşte o zorlu fikstür...