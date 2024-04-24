Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
08:03
Son dakika haberi: Sosyal medya karıştı! Fenerbahçe'de tek hatalı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Ankaragücü ile berabere kalan Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı 4'e çıkaran sarı lacivertlilerde ortalık karıştı. Taraftarlar, sosyal medyada büyük bir tepki gösterirken, herkes 'hata kimin? sorusunu sormaya başladı. SABAH Spor'un usta yazarı ise Kanarya'da hatalı olan tek ismi açıkladı. İşte Fenerbahçe'de tüm yaşananlar...