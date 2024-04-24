Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Sosyal medya karıştı! Fenerbahçe'de tek hatalı...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:03

Son dakika haberi: Sosyal medya karıştı! Fenerbahçe'de tek hatalı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Ankaragücü ile berabere kalan Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı 4'e çıkaran sarı lacivertlilerde ortalık karıştı. Taraftarlar, sosyal medyada büyük bir tepki gösterirken, herkes 'hata kimin? sorusunu sormaya başladı. SABAH Spor'un usta yazarı ise Kanarya'da hatalı olan tek ismi açıkladı. İşte Fenerbahçe'de tüm yaşananlar...

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Sosyal medya karıştı! Fenerbahçe’de tek hatalı...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Ankaragücü ile berabere kalan Fenerbahçe'de moraller bozuldu.

Son dakika haberi: Sosyal medya karıştı! Fenerbahçe’de tek hatalı...

Ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı 4'e çıkaran sarı lacivertlilerde ortalık karıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Sosyal medya karıştı! Fenerbahçe’de tek hatalı...

Taraftarlar, sosyal medyada büyük bir tepki gösterirken, herkes 'hata kimin? sorusunu sormaya başladı.

Son dakika haberi: Sosyal medya karıştı! Fenerbahçe’de tek hatalı...

SABAH Spor'un usta yazarı ise Kanarya'da hatalı olan tek ismi açıkladı. İşte Fenerbahçe'de tüm yaşananlar...

Son dakika haberi: Sosyal medya karıştı! Fenerbahçe’de tek hatalı...

F.Bahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken futbolseverler, yönetim-teknik heyet-oyuncular üçgeninde yaşanan sürece tepkili...

SON DAKİKA