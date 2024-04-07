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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dakika 1'de ilk gol geldi
Giriş Tarihi: 07.04.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 21:32

Son dakika haberi: Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dakika 1'de ilk gol geldi

Son dakika haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında Şanlıurfa'da karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebileceğiniz mücadelenin ilk dakikasında gol geldi. İşte haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz Galatasaray - Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Son dakika haberi: Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dakika 1’de ilk gol geldi

Son dakika haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında Şanlıurfa'da karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebileceğiniz mücadelede ilk düdük çaldı. İşte haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz Galatasaray - Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Son dakika haberi: Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dakika 1’de ilk gol geldi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayan müsabaka, ATV'den canlı yayımlanıyor. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapıyor.

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Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

GOL | 1' Mauro Icardi

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Son dakika haberi: Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dakika 1’de ilk gol geldi

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Son dakika haberi: Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dakika 1’de ilk gol geldi

Fenerbahçe: Furkan Onur, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı

Son dakika haberi: Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dakika 1’de ilk gol geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti.

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