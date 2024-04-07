Son dakika haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında Şanlıurfa'da karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebileceğiniz mücadelede ilk düdük çaldı. İşte haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz Galatasaray - Fenerbahçe maçının tüm detayları...