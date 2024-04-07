Giriş Tarihi: 07.04.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
21:32
Son dakika haberi: Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Dakika 1'de ilk gol geldi
Son dakika haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında Şanlıurfa'da karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebileceğiniz mücadelenin ilk dakikasında gol geldi. İşte haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz Galatasaray - Fenerbahçe maçının tüm detayları...