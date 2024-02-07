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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 09:35

Son dakika haberi: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Fernando Santos sonrası yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım...

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, üçüncülük için mücadele veriyor.

Son dakika haberi: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım...

Ligde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 39'a yükseltti.

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Son dakika haberi: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım...

SEMİH KILIÇSOY'A DEVLER TALİP OLDU

18 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 7 gol ve 1 asist üreterek 15 üst düzey ligde skora en fazla katkı sağlayan 18 yaş altı oyuncu olurken, dev kulüpleri de peşine taktı.

Son dakika haberi: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım...

Almanya'dan Dortmund ve Frankfurt, İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan da Juventus, Semih için scout ekiplerini görevlendirdi.

Son dakika haberi: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım...

BEŞİKTAŞ'TAN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Ara transfer döneminde ise Svensson ve Joe Warroll'u kadrosuna katan Kartal, transferin son günlerinde bir hamle daha yapmak istiyor.

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