Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
09:35
Son dakika haberi: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Fernando Santos sonrası yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...