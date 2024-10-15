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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in yıldızı 'en iyiler' listesine girdi! Ünlü spor dergisi açıkladı...
Giriş Tarihi: 15.10.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 19:13

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in yıldızı 'en iyiler' listesine girdi! Ünlü spor dergisi açıkladı...

SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da yayın yapan ünlü Le Foot Magazine Dergisi, merakla beklenen 'Gezegenin en iyi 50 forveti' listesini paylaştı. Listede Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lionel Messi gibi dünya yıldızları yer alırken, Süper Lig'den tek bir futbolcu listeye dahil olma başarısı gösterdi. Listede bulunan Süper Lig'deki yıldız oyuncu için dikkat çekici ifadeler de kullanıldı. İşte haberin detayları ve listeye giren yıldız isim…

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in yıldızı ’en iyiler’ listesine girdi! Ünlü spor dergisi açıkladı...

Fransa'nın ünlü Le Foot Magazine Dergisi, merakla beklenen 'Gezegenin en iyi 50 forveti' listesini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in yıldızı ’en iyiler’ listesine girdi! Ünlü spor dergisi açıkladı...

Açıklanan 50 futbolcu arasında dünya üzerinde birbirinden ünlü futbolcular yer aldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in yıldızı ’en iyiler’ listesine girdi! Ünlü spor dergisi açıkladı...

Listede, Süper Lig'den sadece 1 futbolcu kendine yer buldu. 50 futbolcunun nasıl seçildiğine dair bir yazı, listenin hemen girişine eklendi.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in yıldızı ’en iyiler’ listesine girdi! Ünlü spor dergisi açıkladı...

Yazıda; dünyanın en iyi 50 forveti olmanın tamamen goller ve istatistiklerle ilgili olduğu vurgulandı. Kariyerinin sonuna gelen Cristiano Ronaldo da listede yer almayı başardı.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in yıldızı ’en iyiler’ listesine girdi! Ünlü spor dergisi açıkladı...

Yine kariyerinin son dönemlerini yaşayan Lionel Messi'ye de listede verildi.

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