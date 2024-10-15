Giriş Tarihi: 15.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
19:13
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in yıldızı 'en iyiler' listesine girdi! Ünlü spor dergisi açıkladı...
SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da yayın yapan ünlü Le Foot Magazine Dergisi, merakla beklenen 'Gezegenin en iyi 50 forveti' listesini paylaştı. Listede Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lionel Messi gibi dünya yıldızları yer alırken, Süper Lig'den tek bir futbolcu listeye dahil olma başarısı gösterdi. Listede bulunan Süper Lig'deki yıldız oyuncu için dikkat çekici ifadeler de kullanıldı. İşte haberin detayları ve listeye giren yıldız isim…