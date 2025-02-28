Giriş Tarihi: 28.02.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
21:45
Son dakika haberi: Tahkim Kurulu cezaları açıkladı! İşte Mourinho ve Buruk için verilen kararlar...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası her iki ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve Jose Mourinho yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Jose Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza almıştı. Buna göre iki ezeli rakip Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Tahkim Kurulu iki teknik adam için verilen kararları açıkladı. İşte detaylar...