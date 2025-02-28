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Haberler Galeri Son dakika haberi: Tahkim Kurulu cezaları açıkladı! İşte Mourinho ve Buruk için verilen kararlar...
Giriş Tarihi: 28.02.2025 21:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 21:45

Son dakika haberi: Tahkim Kurulu cezaları açıkladı! İşte Mourinho ve Buruk için verilen kararlar...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası her iki ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve Jose Mourinho yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Jose Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza almıştı. Buna göre iki ezeli rakip Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Tahkim Kurulu iki teknik adam için verilen kararları açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Tahkim Kurulu cezaları açıkladı! İşte Mourinho ve Buruk için verilen kararlar...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasınd 0-0 berabere biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında, iki takımın teknik adamları sert açıklamalar yapmıştı.

Son dakika haberi: Tahkim Kurulu cezaları açıkladı! İşte Mourinho ve Buruk için verilen kararlar...

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maç sonunda yaptığı 'ırkçılık' tartışmalarını alevlendiren 'hakaret' içeren açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

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Son dakika haberi: Tahkim Kurulu cezaları açıkladı! İşte Mourinho ve Buruk için verilen kararlar...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 1 maç men yemişti.

Son dakika haberi: Tahkim Kurulu cezaları açıkladı! İşte Mourinho ve Buruk için verilen kararlar...

G.SARAY VE F.BAHÇE TAHKİME GİTTİ

İki dev ekip bu kararların ardından ceza indirim için itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı.

Son dakika haberi: Tahkim Kurulu cezaları açıkladı! İşte Mourinho ve Buruk için verilen kararlar...

Tahkim Kurulu Okan Buruk'un ve Jose Mourinho'nun cezalarını açıkladı.

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