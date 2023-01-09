Son dakika haberi: Taraftar derbide Altay’a isyan etti! Ferdi Kadıoğlu tezahüratları yapıldı...

JESUS: "G.SARAY İYİ OLAN TARAFTI"

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından tüm sorumluluğu üzerine aldı. Deneyimli teknik adam, başkan Ali Koç başta olmak üzere kimseye suç bulunmamasını isterken şunları söyledi: "Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Rakibin önüne geçme fırsatımız vardı ama olmadı. Sorumlu benim. Ne başkan ne de futbolcular. Hele başkan hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu yenilgi bizim birliğimizi bozmaz.