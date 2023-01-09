Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
09:51
Son dakika haberi: Taraftar derbide Altay'a isyan etti! Ferdi Kadıoğlu tezahüratları yapıldı...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Fenerbahçe dün Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve puan farkı 4'e çıktı. Derbide goller Oliveira, Kerem ve Icardi'den gelirken, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Maçta öne çıkan anlardan birisi de taraftarın Altay Bayındır'a isyan etmesi ve Ferdi'ye tezahürat yapmasıydı. İşte derbide yaşananlar ve öne çıkanlar...