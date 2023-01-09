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Haberler Galeri Son dakika haberi: Taraftar derbide Altay'a isyan etti! Ferdi Kadıoğlu tezahüratları yapıldı...
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:51

Son dakika haberi: Taraftar derbide Altay'a isyan etti! Ferdi Kadıoğlu tezahüratları yapıldı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Fenerbahçe dün Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve puan farkı 4'e çıktı. Derbide goller Oliveira, Kerem ve Icardi'den gelirken, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Maçta öne çıkan anlardan birisi de taraftarın Altay Bayındır'a isyan etmesi ve Ferdi'ye tezahürat yapmasıydı. İşte derbide yaşananlar ve öne çıkanlar...

Son dakika haberi: Taraftar derbide Altay’a isyan etti! Ferdi Kadıoğlu tezahüratları yapıldı...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek unutulmayacak bir galibiyet aldı.

Son dakika haberi: Taraftar derbide Altay’a isyan etti! Ferdi Kadıoğlu tezahüratları yapıldı...

Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray ligde tam 7 maç üst üste kazanmayı başardı. Gergin anların da yaşandığı derbide öne çıkan detaylar oldu. Özellikle Jorge Jesus'un geç hamle yapması ve İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesi tepkilere neden oldu.

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Son dakika haberi: Taraftar derbide Altay’a isyan etti! Ferdi Kadıoğlu tezahüratları yapıldı...

JESUS: "G.SARAY İYİ OLAN TARAFTI"

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından tüm sorumluluğu üzerine aldı. Deneyimli teknik adam, başkan Ali Koç başta olmak üzere kimseye suç bulunmamasını isterken şunları söyledi: "Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Rakibin önüne geçme fırsatımız vardı ama olmadı. Sorumlu benim. Ne başkan ne de futbolcular. Hele başkan hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu yenilgi bizim birliğimizi bozmaz.

Son dakika haberi: Taraftar derbide Altay’a isyan etti! Ferdi Kadıoğlu tezahüratları yapıldı...

"BİR SUÇLU VARSA O DA BENİM"

Bir suçlu varsa o da benim. Kimseye suç bulamam. Kısa süre önceye kadar ligin en iyi takımıydık, şimdi rakibimiz bizi geçti. İkinci yarı takım gergindi, işler iyi gitmedi. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek. Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 puan farkla liderlik. Transferde düşüncemiz de değişmeyecek. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim."

Son dakika haberi: Taraftar derbide Altay’a isyan etti! Ferdi Kadıoğlu tezahüratları yapıldı...

DERBİDE ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

-Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 1.00 gol beklentisiyle oynayıp yüksek bir değer tutturdu.

-Galatasaray maçında 69 dakika sahada kalan Diego Rossi, 24 top kaybıyla oyunun en kötüsü oldu.

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