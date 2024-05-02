Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
10:32
SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanlığı için bomba iddia! "Kulislerde kulaktan kulağa bu konuşuluyor..." | Murat Özbostan yazdı
Son dakika haberi: Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili erken seçim tartışması bitmek bilmiyor. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, 10 maddede gelinen son durumu özetlerken, TFF Başkanlığı ile ilgili de kulislerde konuşulan bomba iddiayı yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...