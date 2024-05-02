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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanlığı için bomba iddia! "Kulislerde kulaktan kulağa bu konuşuluyor..." | Murat Özbostan yazdı
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:32

SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanlığı için bomba iddia! "Kulislerde kulaktan kulağa bu konuşuluyor..." | Murat Özbostan yazdı

Son dakika haberi: Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili erken seçim tartışması bitmek bilmiyor. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, 10 maddede gelinen son durumu özetlerken, TFF Başkanlığı ile ilgili de kulislerde konuşulan bomba iddiayı yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanlığı için bomba iddia! Kulislerde kulaktan kulağa bu konuşuluyor... | Murat Özbostan yazdı

Son dakika haberi: Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili erken seçim tartışması bitmek bilmiyor. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, 10 maddede gelinen son durumu özetlerken, TFF Başkanlığı ile ilgili de kulislerde konuşulan bomba iddiayı yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanlığı için bomba iddia! Kulislerde kulaktan kulağa bu konuşuluyor... | Murat Özbostan yazdı

Süper Lig'de sezonun tamamlanması için son 1 aya girdik.. Galatasaray şampiyonluk için avantajlı durumda, Fenerbahçe'nin ise umudu devam ediyor... VAR'da yabancılar da koltuğa oturdu, tartışmalar azaldı.. Sahadaki süreç sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ama futboldaki seçim tartışması bir türlü bitmiyor... Bu konuda çok şey de yazılıp çiziliyor.. Olayın son durumuna madde madde bakalım.. Hem de organik bir şekilde;

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SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanlığı için bomba iddia! Kulislerde kulaktan kulağa bu konuşuluyor... | Murat Özbostan yazdı

1- Futbol Federasyonu'nun istifasını isteyen kulüplerin 1 Nisan'da başlatmış olduğu imza kampanyası, 1 Mayıs itibariyle 100'ü buldu. 9 Süper Lig kulübü, 7 delegesi ile imza verdi. Antalyaspor ve Sivas başkanları ise bireysel olarak imza attı. 2 ve 3. Ligler'den 38 imza geldi. Abdullah Kiğılı da kampanya için destek veren eski bir TFF başkanı oldu.

SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanlığı için bomba iddia! Kulislerde kulaktan kulağa bu konuşuluyor... | Murat Özbostan yazdı

2- Alt liglerdeki takımlara destek veren CHP'li belediyelerin, başkan ve yöneticileri arayarak, "İmza atın, yoksa yardımlarınızı keseriz" diye tehdit ettiklerini SABAH SPOR yazdı. Bazı imzalar TFF tarafından geçersiz sayıldı, rakam 100 seviyesinde kaldı.

SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanlığı için bomba iddia! Kulislerde kulaktan kulağa bu konuşuluyor... | Murat Özbostan yazdı

3- Adı başkanlık için geçen, geçmiş dönemde de TFF başkanlığı yapan Mahmut Özgener, "Haziran başında seçim ve tek aday olursam kabul ederim" demiş. Ama Haziran başında seçim olma ihtimali ortadan kalktı.

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