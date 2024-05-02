SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanlığı için bomba iddia! "Kulislerde kulaktan kulağa bu konuşuluyor..." | Murat Özbostan yazdı

Süper Lig'de sezonun tamamlanması için son 1 aya girdik.. Galatasaray şampiyonluk için avantajlı durumda, Fenerbahçe'nin ise umudu devam ediyor... VAR'da yabancılar da koltuğa oturdu, tartışmalar azaldı.. Sahadaki süreç sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ama futboldaki seçim tartışması bir türlü bitmiyor... Bu konuda çok şey de yazılıp çiziliyor.. Olayın son durumuna madde madde bakalım.. Hem de organik bir şekilde;