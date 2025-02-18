Son dakika haberi: TFF kulüpleri çağırdı! Galatasaray toplantıya katılacak mı? İşte o karar...

MURAT ÖZBOSTAN: "Derbi için geri sayım başlarken herkesin merak ettiği konu yabancı hakem meselesi. Madde madde gidelim o zaman:

1- Merkez Hakem Kurulu yabancı değil, yerli hakemden yana.. Birinci aday da Halil Umut Meler... Fakat TFF son yaptığı toplantıda yabancı için prensip kararı aldı.