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Haberler Galeri Son dakika haberi: TFF kulüpleri çağırdı! Galatasaray toplantıya katılacak mı? İşte o karar...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:10

Son dakika haberi: TFF kulüpleri çağırdı! Galatasaray toplantıya katılacak mı? İşte o karar...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, derbi öncesi 6 puanlık farkı korumayı başardı. Galatasaray artık tüm odağını derbiye çevirirken, dev maç için yabancı hakem tartışmaları da devam ediyor. TFF, kritik mücedele öncesi iki ezeli rakibi toplantıya çağırdı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray yönetiminin aldığı kararı açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: TFF kulüpleri çağırdı! Galatasaray toplantıya katılacak mı? İşte o karar...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Son dakika haberi: TFF kulüpleri çağırdı! Galatasaray toplantıya katılacak mı? İşte o karar...

Zirvede 6 puanlık farkı korumayı başaran lider, tüm odağını 24 Şubat'ta oynanacak derbiye çevirdi.

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Son dakika haberi: TFF kulüpleri çağırdı! Galatasaray toplantıya katılacak mı? İşte o karar...

Dev mücadele öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ederken TFF'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Son dakika haberi: TFF kulüpleri çağırdı! Galatasaray toplantıya katılacak mı? İşte o karar...

Türkiye Futbol Federasyonu, tansiyonu azaltmak adına Ali Koç ve Dursun Özbek'i Riva'da toplantıya çağırdı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray yönetiminin toplantıya dair aldığı kararı açıkladı. İşte o açıklamalar...

Son dakika haberi: TFF kulüpleri çağırdı! Galatasaray toplantıya katılacak mı? İşte o karar...

MURAT ÖZBOSTAN: "Derbi için geri sayım başlarken herkesin merak ettiği konu yabancı hakem meselesi. Madde madde gidelim o zaman:

1- Merkez Hakem Kurulu yabancı değil, yerli hakemden yana.. Birinci aday da Halil Umut Meler... Fakat TFF son yaptığı toplantıda yabancı için prensip kararı aldı.

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