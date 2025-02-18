Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
07:10
Son dakika haberi: TFF kulüpleri çağırdı! Galatasaray toplantıya katılacak mı? İşte o karar...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, derbi öncesi 6 puanlık farkı korumayı başardı. Galatasaray artık tüm odağını derbiye çevirirken, dev maç için yabancı hakem tartışmaları da devam ediyor. TFF, kritik mücedele öncesi iki ezeli rakibi toplantıya çağırdı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray yönetiminin aldığı kararı açıkladı. İşte detaylar...