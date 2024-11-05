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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Atilla Karaoğlan ve Oğzhan Çakır'ın konuşmaları
Giriş Tarihi: 05.11.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 20:43

Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Atilla Karaoğlan ve Oğzhan Çakır'ın konuşmaları

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Softan Amrabat'ın son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Maça damga vuran isimler ise hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu. TFF, olaylı derbinin VAR kayıtlarını açıkladı. İşte penaltı pozisyonlarında konuşulanlar...

Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Atilla Karaoğlan ve Oğzhan Çakır’ın konuşmaları

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Atilla Karaoğlan ve Oğzhan Çakır’ın konuşmaları

Galibiyete 90+12. dakikada Amrabat'ın attığı gol ile ulaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürdü.

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Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Atilla Karaoğlan ve Oğzhan Çakır’ın konuşmaları

Ligde puanını 23'e yükselten ve 2. sıraya yerleşen sarı-lacivertli takım, son dakikada attığı gol ile zorlu Trabzon deplasmanında güldü.

Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Atilla Karaoğlan ve Oğzhan Çakır’ın konuşmaları

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred, Dzeko ve Amrabat atarken ev sahibi takımın golleri ikisi de penaltıdan olmak üzere Banza'dan geldi.

Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Atilla Karaoğlan ve Oğzhan Çakır’ın konuşmaları

Maça damga vuran isimler ise hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

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