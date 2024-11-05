Giriş Tarihi: 05.11.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
20:43
Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Atilla Karaoğlan ve Oğzhan Çakır'ın konuşmaları
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Softan Amrabat'ın son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Maça damga vuran isimler ise hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu. TFF, olaylı derbinin VAR kayıtlarını açıkladı. İşte penaltı pozisyonlarında konuşulanlar...