Giriş Tarihi: 09.05.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
17:03
Son dakika haberi: Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcüsü alıyor! Avcı'dan sürpriz transfer...
Son dakika transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda dün rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor adını finale yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen bordo-mavili yönetim, listedeki yıldız oyuncular için harekete geçti. Abdullah Avcı'nın da isteğiyle kolları sıvayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcüsü için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...