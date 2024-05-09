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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcüsü alıyor! Avcı'dan sürpriz transfer...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 17:03

Son dakika haberi: Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcüsü alıyor! Avcı'dan sürpriz transfer...

Son dakika transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda dün rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor adını finale yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen bordo-mavili yönetim, listedeki yıldız oyuncular için harekete geçti. Abdullah Avcı'nın da isteğiyle kolları sıvayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcüsü için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Fenerbahçe’nin golcüsü alıyor! Avcı’dan sürpriz transfer...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale yükselen Trabzonspor, Beşiktaş ile 33 sezon aradan sonra kupa finalinde karşılaşacak.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Fenerbahçe’nin golcüsü alıyor! Avcı’dan sürpriz transfer...

Kupada 16. kez finale yükselen bordo-mavililer, Beşiktaş ile daha önce 4 kez final mücadelesine çıkarken taraflar ikişer kez kupayı müzesine getirdi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, Fenerbahçe’nin golcüsü alıyor! Avcı’dan sürpriz transfer...

Bordo-mavili takımın ilk lige çıktığı 1974-75 sezonunda Beşiktaş, 1976-77 sezonunda Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Trabzonspor, 1989-90 sezonunda ise Beşiktaş mutlu sona ulaştı. İki takım 23 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla 33 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Fenerbahçe’nin golcüsü alıyor! Avcı’dan sürpriz transfer...

3 SEZON SONRA KUPADA FİNALE YÜKSELDİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 sezon aradan sonra finale yükselme başarısı gösterdi. En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 9. kez kupayı müzesine getirmişti.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Fenerbahçe’nin golcüsü alıyor! Avcı’dan sürpriz transfer...

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte inişli çıkışlı performansına devam etti.

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