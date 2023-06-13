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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor flaş transfer için harekete geçti! Bjelica yıldız oyuncuyu istedi...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 17:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 17:43

Son dakika haberi: Trabzonspor flaş transfer için harekete geçti! Bjelica yıldız oyuncuyu istedi...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon beklentilerin altında ve ligi 6. sırada tamamladı. Takımda yeni bir yapılanmaya giden bordo-mavili takımda transfer hareketliliği yaşanıyor. Nenad Bjelica hocanın istekleri doğrultusunda transfer için düğmeye basan yönetim, Arjantinli yıldız için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor flaş transfer için harekete geçti! Bjelica yıldız oyuncuyu istedi...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon beklentilerin atlında kaldı ve ligi 6. sırada tamamladı. Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası yeni bir yapılanmaya giden bordo-mavili takımda yeni sezon için hazırlıklar başladı.

Son dakika haberi: Trabzonspor flaş transfer için harekete geçti! Bjelica yıldız oyuncuyu istedi...

Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak ve Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları için harekete geçildi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor flaş transfer için harekete geçti! Bjelica yıldız oyuncuyu istedi...

BJELICA MEYDAN OKUDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, geldiği günden bu yana tüm camianın desteğini arkasında hissettiğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı transfer politikalarını, "Başarıya aç futbolcular" olarak anlatırken bordo-mavililere geliş amacının da bir meydan okuma olduğunu hatırlattı.

Son dakika haberi: Trabzonspor flaş transfer için harekete geçti! Bjelica yıldız oyuncuyu istedi...

FLAŞ BİR İSİM TRANSFER GÜNDEMİNE GELDİ

Yeni hocayla birlikte yeni bir yapılanmaya gitme kararı alan Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Hırvat hocanın özellikle istediği Orsic ve Petkovic transferlerinde görüşmeler ve pazarlıklar devam ederken, orta saha için flaş bir isim gündeme geldi.

Son dakika haberi: Trabzonspor flaş transfer için harekete geçti! Bjelica yıldız oyuncuyu istedi...

Kadrosunu daha da güçlendirmek ve çok koşan bir takım yaratmak isteyen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, transfer listesini yönetime iletti.

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