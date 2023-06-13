Giriş Tarihi: 13.06.2023 17:43
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
17:43
Son dakika haberi: Trabzonspor flaş transfer için harekete geçti! Bjelica yıldız oyuncuyu istedi...
Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon beklentilerin altında ve ligi 6. sırada tamamladı. Takımda yeni bir yapılanmaya giden bordo-mavili takımda transfer hareketliliği yaşanıyor. Nenad Bjelica hocanın istekleri doğrultusunda transfer için düğmeye basan yönetim, Arjantinli yıldız için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...