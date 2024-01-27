SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasıyla beraber kazanacağı yüklü miktarda bonservis bedelini dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamak için kullanacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...