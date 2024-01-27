Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünya Galatasaray'ı konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 18:08

SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünya Galatasaray'ı konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasıyla beraber kazanacağı yüklü miktarda bonservis bedelini dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamak için kullanacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasıyla beraber kazanacağı yüklü miktarda bonservis bedelini dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamak için kullanacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde bu yıla da iyi bir başlangıç yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Son olarak ligin 22. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Bu skorla beraber puanını 57'ye yükselten Cimbom, averaj farkıyla gerisinde bulunduğu lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

MAÇTAN SONRA AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

İstanbulspor maçında kadroda yer almayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olacağı öğrenildi.

SON DAKİKA