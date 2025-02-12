Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK’nın yeni sistemini açıkladı...

MHK sürekli hata yapıyor, TFF eleştirilere maruz kalıyor, her şey kötü gidiyorsa değiştirmek gerekmez mi? Hakemlerin itibarsızlaştırılması, onların sosyal yaşamlarını nasıl etkiler? MHK'nın istifa etmesi veya TFF ile yolların ayrılması için daha başka nelerin olması veya nasıl bir skandal yaşanması gerekir? TFF bu duruma ne zaman 'dur' diyecek?

''Süslü sunumlarla bu iş olmaz. Futbol ailesi sahada adalet ve başarı bekler. Hakemleri havuzda birleştirdiniz, (Ozan Ergün dışında, o da hısım) alttan hakem çıkaramadınız. Bırakın alttan çıkarmayı, alt liglere üstten vermeye başladınız, gençle[1]rin önünü tıkadınız "Hata yapacaksa gençler yapsın'' dediniz olmadı. 'Yabancı VAR' dediniz, skandallar çoğaldı. Atamaları VeTAS yapacak dediniz, manuel FerTAS ile atadığınız hakemleri gece yarısı değiştirmek zorunda kaldınız. Danışma Kurulu dediniz fiyasko çıktı. İşler kötü değil rezalet durumda olunca bugün öğrendim ki yeni algılara girmişler. Kulüplerden gelecek temsilcilerle "Adaletli İzleme Modülü'' oluşturacaklarmış. Bu temsilcileri önce MHK eğitecekmiş, sonra bu temsilciler maçları izleyecek, raporlama yapacaklarmış...''