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Haberler Galeri Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK'nın yeni sistemini açıkladı...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:06

Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK'nın yeni sistemini açıkladı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında flaş bir olay yaşanmıştı. Galatasaray'ın evinde ağırladığı Adana Demirspor, aleyhine verilen penaltı sonrası sahadan çekilmişti. Bu karar hem ülke hem de dünya spor gündemine oturmuştu. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu bu gelişmelerin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun kuracağı yeni sistemi açıkladı ve detaylarını kaleme aldı.

Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK’nın yeni sistemini açıkladı...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın evinde ağırladığı Adana Demirspor, aleyhine verilen penaltı sonrası yönetimin aldığı kararla birlikte sahadan çekilmişti.

Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK’nın yeni sistemini açıkladı...

Bu karar hem ülke hem de dünya spor gündemine oturmuştu. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu bu gelişmelerin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemini açıkladı.

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Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK’nın yeni sistemini açıkladı...

G.Saray-Adana Demir maçındaki penaltı kararı hâlâ tartışılıyor, net düşünceniz nedir?

''Bu pozisyon zaten çok net. Tartışmaya gerek yok; asla penaltı değil. Hakemi aldatmaya yönelik eylem. Dolayısıyla Mertens'e sarı kart ve G.Saray aleyhine endirekt vuruşla oyunun başlaması gerekirdi. Protokol gereği de VAR hakemimin mutlaka devreye girerek hakemi, pozisyonu izlemeye davet etmesi gerekirdi. İçinde bulunduğumuz futbol ikliminde sürekli hedef adam olan hakemler ürkek, kaygı, endişe ve korku dolu zihinlerle maçlara çıkıyorlar. Rahat ve güvenli değiller. Bu şekilde sahaya çıkıp, VAR'a yaslanıyorlar, "Gelecekse oradan gelsin" diyerek sorumluluktan kaçıyorlar. Karar verme yetilerini köreltiyorlar. Endüstriyel yapı, hakemliğimizi kaçak dövüşen, günü ve kendisini kurtarmaya çalışan karakter noktasına getirdi.''

Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK’nın yeni sistemini açıkladı...

MHK sürekli hata yapıyor, TFF eleştirilere maruz kalıyor, her şey kötü gidiyorsa değiştirmek gerekmez mi? Hakemlerin itibarsızlaştırılması, onların sosyal yaşamlarını nasıl etkiler? MHK'nın istifa etmesi veya TFF ile yolların ayrılması için daha başka nelerin olması veya nasıl bir skandal yaşanması gerekir? TFF bu duruma ne zaman 'dur' diyecek?

''Süslü sunumlarla bu iş olmaz. Futbol ailesi sahada adalet ve başarı bekler. Hakemleri havuzda birleştirdiniz, (Ozan Ergün dışında, o da hısım) alttan hakem çıkaramadınız. Bırakın alttan çıkarmayı, alt liglere üstten vermeye başladınız, gençle[1]rin önünü tıkadınız "Hata yapacaksa gençler yapsın'' dediniz olmadı. 'Yabancı VAR' dediniz, skandallar çoğaldı. Atamaları VeTAS yapacak dediniz, manuel FerTAS ile atadığınız hakemleri gece yarısı değiştirmek zorunda kaldınız. Danışma Kurulu dediniz fiyasko çıktı. İşler kötü değil rezalet durumda olunca bugün öğrendim ki yeni algılara girmişler. Kulüplerden gelecek temsilcilerle "Adaletli İzleme Modülü'' oluşturacaklarmış. Bu temsilcileri önce MHK eğitecekmiş, sonra bu temsilciler maçları izleyecek, raporlama yapacaklarmış...''

Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK’nın yeni sistemini açıkladı...

''BÖYLE DEVAM EDERSENİZ...''

''Gözlemci raporları ile karşılaştırılacak, en doğru olan bulunacak ve hakemin performansı ortaya çıkacakmış. Bu modüle eğitimi verecek liyakati, donanımı yetersiz olan MHK'ya kim eğitim versin? Gerçeği göremiyor musunuz? Futbolumuz sürekli hakemlik üzerinden okunur oldu. Hakemliğimiz yerle bir oldu, çöktü. Bizim 7 FIFA hakemimiz var. Bu sezon şu ana kadar Uluslararası 700 dolayında maç oynandı. Bize düşen maç sayısı sadece 14. Bu maçların 7 tanesi Halil Umut Meler'in. Bir maç Abdulkadir Bitigen, bir maç Bahattin Şimşek ki bu iki hakem FIFA'dan çıkarıldı. Geriye kalan 6 hakeme düşen maç sayısı sadece 5… Tablomuz bu. Böyle devam ederseniz hep birlikte gidiyorsunuz farkında mısınız?''

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