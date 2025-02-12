Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
07:06
Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK'nın yeni sistemini açıkladı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında flaş bir olay yaşanmıştı. Galatasaray'ın evinde ağırladığı Adana Demirspor, aleyhine verilen penaltı sonrası sahadan çekilmişti. Bu karar hem ülke hem de dünya spor gündemine oturmuştu. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu bu gelişmelerin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun kuracağı yeni sistemi açıkladı ve detaylarını kaleme aldı.