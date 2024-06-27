Son dakika haberi: Türkiye’nin EURO 2024 şampiyonluk oranı değişti! Avusturya’yı eleme oranımız...

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu galibiyet sonrası millilerimiz, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. Bu gelişmeler sonrası ise Türkiye'nin EURO 2024'te şampiyon olma oranında büyük bir değişime gidildi. Öte yandan milli takımın Avusturya'yı eleyip çeyrek finale çıkma oranı da belli oldu. İşte o oranlar...