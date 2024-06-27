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Haberler Galeri Son dakika haberi: Türkiye'nin EURO 2024 şampiyonluk oranı değişti! Avusturya'yı eleme oranımız...
Giriş Tarihi: 27.06.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 15:50

Son dakika haberi: Türkiye'nin EURO 2024 şampiyonluk oranı değişti! Avusturya'yı eleme oranımız...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu galibiyet sonrası millilerimiz, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. Bu gelişmeler sonrası ise Türkiye'nin EURO 2024'te şampiyon olma oranında büyük bir değişime gidildi. Öte yandan milli takımın Avusturya'yı eleyip çeyrek finale çıkma oranı da belli oldu. İşte o oranlar...

Son dakika haberi: Türkiye’nin EURO 2024 şampiyonluk oranı değişti! Avusturya’yı eleme oranımız...

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu galibiyet sonrası millilerimiz, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. Bu gelişmeler sonrası ise Türkiye'nin EURO 2024'te şampiyon olma oranında büyük bir değişime gidildi. Öte yandan milli takımın Avusturya'yı eleyip çeyrek finale çıkma oranı da belli oldu. İşte o oranlar...

Son dakika haberi: Türkiye’nin EURO 2024 şampiyonluk oranı değişti! Avusturya’yı eleme oranımız...

Çekya'yı 2-1 mağlup edip EURO 2024'te son 16 turuna kalan Türkiye'nin organizasyondaki şampiyonluk oranında büyük bir güncellemeye gidildi.

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Son dakika haberi: Türkiye’nin EURO 2024 şampiyonluk oranı değişti! Avusturya’yı eleme oranımız...

Öte yandan son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan Türkiye'nin rakibini eleyip çeyrek finale çıkma oranı da açıklandı.

Son dakika haberi: Türkiye’nin EURO 2024 şampiyonluk oranı değişti! Avusturya’yı eleme oranımız...

İşte EURO 2024'te güncellenen son oranlar:

Son dakika haberi: Türkiye’nin EURO 2024 şampiyonluk oranı değişti! Avusturya’yı eleme oranımız...

1- İngiltere: 4.09 (Bir önceki oran 5.13)

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