Son dakika haberi: UEFA’nın skandalları bitmiyor! EURO 2024’ün resmi hesabından olay paylaşım...

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan karşılaşmanın oyuncusu seçilen Merih Demiral, dün basın toplantısında gol sevinciyle alakalı da konuştu. Gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Merih Demiral, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum" şeklinde konuştu.