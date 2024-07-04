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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA'nın skandalları bitmiyor! EURO 2024'ün resmi hesabından olay paylaşım...
Giriş Tarihi: 04.07.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 14:13

Son dakika haberi: UEFA'nın skandalları bitmiyor! EURO 2024'ün resmi hesabından olay paylaşım...

Son dakika haberi: EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerimiz, cumartesi günü Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak. UEFA, dün skandal bir karar alarak Merih Demiral'ın sevinci sebebiyle soruşturma açtı. Bu karardan sonra 2 skandal hata patlak verdi. İşte UEFA'nın resmi sitesi ve EURO 2024'ün resmi Instagram hesabından yapılan olay paylaşımlar...

Son dakika haberi: UEFA’nın skandalları bitmiyor! EURO 2024’ün resmi hesabından olay paylaşım...

A Milli Futbol Takımı, dün Leipzig Stadyumu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Son dakika haberi: UEFA’nın skandalları bitmiyor! EURO 2024’ün resmi hesabından olay paylaşım...

UEFA, milli takıma galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Son dakika haberi: UEFA’nın skandalları bitmiyor! EURO 2024’ün resmi hesabından olay paylaşım...

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Almanya'nın Leipzig şehrinde 2 Temmuz 2024 tarihinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçı ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışı iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi: UEFA’nın skandalları bitmiyor! EURO 2024’ün resmi hesabından olay paylaşım...

A Milli Takım'ın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

Son dakika haberi: UEFA’nın skandalları bitmiyor! EURO 2024’ün resmi hesabından olay paylaşım...

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan karşılaşmanın oyuncusu seçilen Merih Demiral, dün basın toplantısında gol sevinciyle alakalı da konuştu. Gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Merih Demiral, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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