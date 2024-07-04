Giriş Tarihi: 04.07.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
14:13
Son dakika haberi: UEFA'nın skandalları bitmiyor! EURO 2024'ün resmi hesabından olay paylaşım...
Son dakika haberi: EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerimiz, cumartesi günü Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak. UEFA, dün skandal bir karar alarak Merih Demiral'ın sevinci sebebiyle soruşturma açtı. Bu karardan sonra 2 skandal hata patlak verdi. İşte UEFA'nın resmi sitesi ve EURO 2024'ün resmi Instagram hesabından yapılan olay paylaşımlar...