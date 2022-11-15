Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! "Dünya Kupası arası olmasaydı..."

Sezona kısır başlayan fakat bunu son maçlarda kırmayı başaran Galatasaray'da moraller yüksek. Süper Lig'de son 3 maçında tam 11 gol atan ve şampiyonluk adayları olan Beşiktaş ile Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi.