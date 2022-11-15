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Haberler Galeri Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! "Dünya Kupası arası olmasaydı..."
Giriş Tarihi: 15.11.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 07:32

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! "Dünya Kupası arası olmasaydı..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'e son 3 maçında damga vuran Galatasaray, şampiyonluk adayları Beşiktaş ve Başakşehir'i mağlup ederek ligdeki dengeleri değiştirdi. Favori Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde Cimbom'da moraller yüksek. Dünya Kupası arası sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri Okan Buruk ve oyuncular hakkında çok çarpıcı yorumlarda bulundu.

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Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! Dünya Kupası arası olmasaydı...

Sezona kısır başlayan fakat bunu son maçlarda kırmayı başaran Galatasaray'da moraller yüksek. Süper Lig'de son 3 maçında tam 11 gol atan ve şampiyonluk adayları olan Beşiktaş ile Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! Dünya Kupası arası olmasaydı...

Dünya Kupası arasına girilen bu dönemde SABAH Spor Galatasaray'ı masaya yatırdı. Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken, Okan Buruk ve yıldız oyuncularla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! Dünya Kupası arası olmasaydı...

"DÜNYA KUPASI ARASI G.SARAY İÇİN HANDİKAP MI?"

Murat Özbostan: Galatasaray'da Okan Buruk rüştünü ispat etti. Tam da böyle bir zamanda gelen ara, Aslan için handikap mı?

LEVENT TÜZEMEN: Okan Buruk için 'Bu kadroyu yönetemez' yorumunu yapanlar şimdi saklanacak delik arıyor. Algı operasyonları Buruk'u yıpratmadı. Yaşanabilecek krizleri dışarı sızdırmadan başarıyla yönetti, İcardi'nin yeniden futbolu düşünmesini sağladı.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! Dünya Kupası arası olmasaydı...

İcardi gibi Mata ve Mertens'in mütevazi tavırları, hocaya destek olmaları, yerli oyuncularla iyi diyalog kurmaları G.Saray'ın rayına oturmasını sağladı.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! Dünya Kupası arası olmasaydı...

"ARA OLMASAYDI G.SARAY TOZU DUMANA KATARDI"

Rüzgârı alan G.Saray, eğer zorunlu ara olmasaydı ligin kalan haftalarında tozu dumana katardı. Hiçbir G.Saraylı oyuncu, bu formu yakalamışken Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı istemez ama Buruk, yakaladığı kadro istikrarı ve oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığıyla handikap sorununu geride bırakacaktır.

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