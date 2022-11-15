Giriş Tarihi: 15.11.2022 06:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
07:32
Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! "Dünya Kupası arası olmasaydı..."
Son dakika haberleri: Süper Lig'e son 3 maçında damga vuran Galatasaray, şampiyonluk adayları Beşiktaş ve Başakşehir'i mağlup ederek ligdeki dengeleri değiştirdi. Favori Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde Cimbom'da moraller yüksek. Dünya Kupası arası sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri Okan Buruk ve oyuncular hakkında çok çarpıcı yorumlarda bulundu.