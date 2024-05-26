Son dakika haberi: Ve 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray! Konyaspor Süper Lig’de kaldı...

Okan Buruk, Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre bu maçta, kart cezalısı Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Victor Nellson'un yerine Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın yerine de Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.