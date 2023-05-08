Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! İki yıldızın transferini duyurdular...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:43

Son dakika haberi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! İki yıldızın transferini duyurdular...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de dün Giresunspor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında Galatasaray'a karşı büyük bir yara alan Fenerbahçe'de moraller bozukken, takımın genç starı Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Dünya devlerinin iki genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği bilinirken, Dubai'de transfer görüşmesi yapılacağı ortaya çıktı. İşte Arda'ya talip olan dünya devi...

Son dakika haberi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! İki yıldızın transferini duyurdular...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Bajic'in golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Son dakika haberi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! İki yıldızın transferini duyurdular...

Rakibi Galatasaray'ın gerisinde olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaşacağı haftada çok kritik bir puan kaybı yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! İki yıldızın transferini duyurdular...

Maçın sonunda ise Fenerbahçeli futbolcular ile Giresunsporlu futbolcular ve teknik ekip arasında sahada gerginlik yaşandı.

Son dakika haberi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! İki yıldızın transferini duyurdular...

Maç fazlasıyla puaını 68'e çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray ile aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Sarı-lacivertli takım bugün Galatasaray'ın Başakşehir karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Son dakika haberi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! İki yıldızın transferini duyurdular...

ARDA GÜLER TRANSFER OLMAYA YAKIN

Ligde zirveye odaklanan Fenerbahçe'de moraller dünkü maç sonrası bozukken, Jorge Jesus'un artık ilk 11'de görev verdiği ve takımın genç starı Arda Güler için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

SON DAKİKA