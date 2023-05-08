Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:26
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
09:43
Son dakika haberi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! İki yıldızın transferini duyurdular...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de dün Giresunspor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında Galatasaray'a karşı büyük bir yara alan Fenerbahçe'de moraller bozukken, takımın genç starı Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Dünya devlerinin iki genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği bilinirken, Dubai'de transfer görüşmesi yapılacağı ortaya çıktı. İşte Arda'ya talip olan dünya devi...