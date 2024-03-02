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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! Bayer Leverkusen derken o dünya devine...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 18:58

Son dakika haberi: Ve Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! Bayer Leverkusen derken o dünya devine...

Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduktan yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımdan uzun süre ayrı kalmıştı. İspanyol basını, Carlo Ancelotti'nin yeteri kadar forma şansı vermediği milli yıldızın yeni adresini duyurdu. Herkes Bayer Leverkusen'i beklerken o takım duyanları şaşırttı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ve Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Bayer Leverkusen derken o dünya devine...

Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduktan yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımdan uzun süre ayrı kalmıştı. İspanyol basını, Carlo Ancelotti'nin yeteri kadar forma şansı vermediği milli yıldızın yeni adresini duyurdu. Herkes Bayer Leverkusen'i beklerken o takım duyanları şaşırttı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ve Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Bayer Leverkusen derken o dünya devine...

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Fenerbahçe taraftarını büyüleyen Arda Güler'in peşine birçok dev takım takılmıştı.

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Son dakika haberi: Ve Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Bayer Leverkusen derken o dünya devine...

Sarı-lacivertli takım ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Son dakika haberi: Ve Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Bayer Leverkusen derken o dünya devine...

Bu transferde Barcelona ile kıyasıya rekabet eden İspanyol devi, Arda Güler için 20+10 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Son dakika haberi: Ve Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Bayer Leverkusen derken o dünya devine...

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Real Madrid'e transfer olduktan hemen sonra üst üste uzun süreli sakatlıklar yaşayan 19 yaşındaki oyuncu, 106 gün ve 16 maç takımından uzak kalmıştı.

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