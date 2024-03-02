Son dakika haberi: Ve Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Bayer Leverkusen derken o dünya devine...

Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduktan yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımdan uzun süre ayrı kalmıştı. İspanyol basını, Carlo Ancelotti'nin yeteri kadar forma şansı vermediği milli yıldızın yeni adresini duyurdu. Herkes Bayer Leverkusen'i beklerken o takım duyanları şaşırttı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...