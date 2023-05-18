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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom'da beklenen ayrılık! Galatasaray'ın yıldızına bomba teklif...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 12:17

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom'da beklenen ayrılık! Galatasaray'ın yıldızına bomba teklif...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de İstanbulspor galibiyeti sonrası adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, bugün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde cumartesi günü Sivasspor'u mağlup ettiği taktirde şampiyonluğuNU ilan edecek. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hazırlanan Cimbom'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusuna bomba bir teklif geldi ve oyuncunun sezon sonunda ayrılması bekleniyor. İşte o çılgın teklifin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom’da beklenen ayrılık! Galatasaray’ın yıldızına bomba teklif...

Süper Lig'de İstanbulspor 2-0 mağlup eden ve şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, bugün Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom’da beklenen ayrılık! Galatasaray’ın yıldızına bomba teklif...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde cumartesi günü Sivasspor'u mağlup ederse ligdeki şampiyonluğunu ilan edecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom’da beklenen ayrılık! Galatasaray’ın yıldızına bomba teklif...

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN BİR PRİM SÖZÜ DAHA

Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular soyunma odasında başkandan prim talep etmiş ve Dursun Özbek de söz vermişti. Özbek, kritik İstanbul deplasmanı öncesi sözünü tuttu ve takıma 20 milyon TL ödeme yapıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom’da beklenen ayrılık! Galatasaray’ın yıldızına bomba teklif...

Moralli çıkılan İstanbulspor maçını 2- 0 kazanan sarı- kırmızılı oyuncuları yine ilk olarak Özbek tebrik etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 90 dakikanın ardından soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi. Sivasspor karşılaşması öncesinde primler hesaplara yatırılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom’da beklenen ayrılık! Galatasaray’ın yıldızına bomba teklif...

OKAN BURUK: 23'ÜN SİHRİ!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Kupası'nı kazanmalarının yıl dönümünde kulüp televizyonuna konuştu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "23, bu senenin sihirli rakamı. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hâlâ o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

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