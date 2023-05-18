Giriş Tarihi: 18.05.2023 12:16
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
12:17
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom'da beklenen ayrılık! Galatasaray'ın yıldızına bomba teklif...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de İstanbulspor galibiyeti sonrası adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, bugün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde cumartesi günü Sivasspor'u mağlup ettiği taktirde şampiyonluğuNU ilan edecek. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hazırlanan Cimbom'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusuna bomba bir teklif geldi ve oyuncunun sezon sonunda ayrılması bekleniyor. İşte o çılgın teklifin detayları...