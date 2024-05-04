Giriş Tarihi: 04.05.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
21:35
Son dakika haberi: Ve Beşiktaş'tan yılın transferi! Dortmund'un yıldızı geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon istediğini bulamayan siyah beyazlılar, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Arayışlarını sürdüren Kartal, Borussia Dortmund'un yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Tüm bu yaşananlarla birlikte ilk görüşme de gerçekleşti. İşte o isim ve tüm detaylar...