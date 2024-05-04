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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Beşiktaş'tan yılın transferi! Dortmund'un yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 21:35 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 21:35

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş'tan yılın transferi! Dortmund'un yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon istediğini bulamayan siyah beyazlılar, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Arayışlarını sürdüren Kartal, Borussia Dortmund'un yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Tüm bu yaşananlarla birlikte ilk görüşme de gerçekleşti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’tan yılın transferi! Dortmund’un yıldızı geliyor...

Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’tan yılın transferi! Dortmund’un yıldızı geliyor...

Bu sezon istediğini bulamayan siyah beyazlılar, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’tan yılın transferi! Dortmund’un yıldızı geliyor...

Arayışlarını sürdüren Kartal, Borussia Dortmund'un yıldızını transfer etmek için harekete geçti.

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’tan yılın transferi! Dortmund’un yıldızı geliyor...

Tüm bu yaşananlarla birlikte ilk görüşme de gerçekleşti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’tan yılın transferi! Dortmund’un yıldızı geliyor...

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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