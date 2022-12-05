Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Cristiano Ronaldo yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı para dudak uçuklatacak
Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:13

Son dakika haberi: Ve Cristiano Ronaldo yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı para dudak uçuklatacak

Son dakika haberleri... Messi ile birlikte dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Portekizli süper yıldızın anlaşmaya vardığı takım ortaya çıktı. Ronaldo, Dünya Kupası sonrası atacağı imzayla dünyanın açık ara en çok kazanan futbolcusu olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ve Cristiano Ronaldo yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı para dudak uçuklatacak

Son dakika haberleri... Messi ile birlikte dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Portekizli süper yıldızın anlaşmaya vardığı takım ortaya çıktı. Ronaldo, Dünya Kupası sonrası atacağı imzayla dünyanın açık ara en çok kazanan futbolcusu olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ve Cristiano Ronaldo yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı para dudak uçuklatacak

Son dakika haberleri... Futbol tarihinin en büyük iki efsanesinden biri olarak gösterilen bulan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ve Cristiano Ronaldo yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı para dudak uçuklatacak

Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Ronaldo, takımının Premier Lig'deki en etkili oyuncularından birisi olmayı başarmıştı.

Son dakika haberi: Ve Cristiano Ronaldo yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı para dudak uçuklatacak

Bu sezon ise tam tersi bir durumla baş başa kalan Portekizli süper yıldız, yeni hocası Erik Ten Hag ile oldukça büyük sorunlar yaşamıştı...

Son dakika haberi: Ve Cristiano Ronaldo yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı para dudak uçuklatacak

Manchester United'da kadroya girmekte çokça zorlanan Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda hem yönetim hem de hocası için oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

SON DAKİKA