Son dakika haberi: Ve Cristiano Ronaldo yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı para dudak uçuklatacak

Son dakika haberleri... Messi ile birlikte dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Portekizli süper yıldızın anlaşmaya vardığı takım ortaya çıktı. Ronaldo, Dünya Kupası sonrası atacağı imzayla dünyanın açık ara en çok kazanan futbolcusu olacak. İşte son dakika haberinin detayları...