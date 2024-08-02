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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Mourinho iki yıldızın ismini çizdi! Ayrılığın ardındaki sebep ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 02.08.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:23

Son dakika haberi: Ve Mourinho iki yıldızın ismini çizdi! Ayrılığın ardındaki sebep ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'e yeni sezonda güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile eşleşen Kanarya'da Jose Mourinho, takımdan düşünmediği isimleri netleştirdi. Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamın üstünü çizdiği iki oyuncuyu satış listesine koyacak. İşte Fenerbahçe'de bileti kesilen 2 yıldız oyuncu...

Son dakika haberi: Ve Mourinho iki yıldızın ismini çizdi! Ayrılığın ardındaki sebep ortaya çıktı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Ve Mourinho iki yıldızın ismini çizdi! Ayrılığın ardındaki sebep ortaya çıktı...

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sarı-lacivertli takımda diğer yandan kadroda düşünülmeye oyuncular da belli oldu. İşte Mourinho'nun üstünüz çizdiği 2 yıldız oyuncu...

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Son dakika haberi: Ve Mourinho iki yıldızın ismini çizdi! Ayrılığın ardındaki sebep ortaya çıktı...

F.BAHÇE LILLE KARŞILAŞACAK

Jose Mourinho ilk resmi maçlarına çıkan Fenerbahçe, Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille eşleşti.

Son dakika haberi: Ve Mourinho iki yıldızın ismini çizdi! Ayrılığın ardındaki sebep ortaya çıktı...

FRED YERİNE FERDİ SÜRPRİZİ

Mourinho'nun, Lugano maçında sakatlanan ve Lille eşleşmesinde oynayamayacak olan Fred'in alternatifini de bulduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Ve Mourinho iki yıldızın ismini çizdi! Ayrılığın ardındaki sebep ortaya çıktı...

Deneyimli hocanın, Lille maçında Ferdi Kadıoğlu'nu Fred'in yerine merkez orta sahada kullanacağı gelen bilgiler arasında..

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