Giriş Tarihi: 02.08.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
18:23
Son dakika haberi: Ve Mourinho iki yıldızın ismini çizdi! Ayrılığın ardındaki sebep ortaya çıktı...
Son dakika haberleri: Süper Lig'e yeni sezonda güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile eşleşen Kanarya'da Jose Mourinho, takımdan düşünmediği isimleri netleştirdi. Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamın üstünü çizdiği iki oyuncuyu satış listesine koyacak. İşte Fenerbahçe'de bileti kesilen 2 yıldız oyuncu...