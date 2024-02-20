Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
09:35
Son dakika haberi: Ve transferde dev yarış! Galatasaray derken Fenerbahçe...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler, sezon sonu için de hedeflerini belirledi. Kanarya, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim ve tüm detaylar...