Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve transferde dev yarış! Galatasaray derken Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:35

Son dakika haberi: Ve transferde dev yarış! Galatasaray derken Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler, sezon sonu için de hedeflerini belirledi. Kanarya, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ve transferde dev yarış! Galatasaray derken Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Ve transferde dev yarış! Galatasaray derken Fenerbahçe...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler, sezon sonu için de hedeflerini belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ve transferde dev yarış! Galatasaray derken Fenerbahçe...

Kanarya, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ve transferde dev yarış! Galatasaray derken Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sahne aldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

Son dakika haberi: Ve transferde dev yarış! Galatasaray derken Fenerbahçe...

Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, kritik Rize deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

SON DAKİKA