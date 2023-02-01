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Haberler Galeri Son dakika haberi: Wout Weghorst günler sonra sessizliğini bozdu! Lionel Messi dev maç sonrası hakaret etmişti...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 10:39

Son dakika haberi: Wout Weghorst günler sonra sessizliğini bozdu! Lionel Messi dev maç sonrası hakaret etmişti...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın son golünü kaydeden siyah beyazlı futbolcu Wout Weghorst, Hollanda ile Arjantin arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçı sonrası kendisine hakaret eden Lionel Messi hakkında sessizliğini bozarak yaşananları anlattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Wout Weghorst günler sonra sessizliğini bozdu! Lionel Messi dev maç sonrası hakaret etmişti...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Son dakika haberi: Wout Weghorst günler sonra sessizliğini bozdu! Lionel Messi dev maç sonrası hakaret etmişti...

9. dakikada Şanlıurfaspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Seyit Gazanfer'in ortasına Kemal Rüzgar penaltı noktası önünde vurarak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1

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Son dakika haberi: Wout Weghorst günler sonra sessizliğini bozdu! Lionel Messi dev maç sonrası hakaret etmişti...

15. dakikada Şanlıurfaspor'un ikinci golü geldi. Barış Gök'ün Rosier'den sıyrılarak ceza sahasına ortaladığı topu Kemal Rüzgar düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2

Son dakika haberi: Wout Weghorst günler sonra sessizliğini bozdu! Lionel Messi dev maç sonrası hakaret etmişti...

42. dakikada sol taraftan Redmond'un kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkte topu kafayla arkaya aşırdı, Muleka'nın altı pas içindeki kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Son dakika haberi: Wout Weghorst günler sonra sessizliğini bozdu! Lionel Messi dev maç sonrası hakaret etmişti...

43. dakikada Rosier'in ortasında Cenk Tosun'un arka direkte vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

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