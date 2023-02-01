Giriş Tarihi: 01.02.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
10:39
Son dakika haberi: Wout Weghorst günler sonra sessizliğini bozdu! Lionel Messi dev maç sonrası hakaret etmişti...
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın son golünü kaydeden siyah beyazlı futbolcu Wout Weghorst, Hollanda ile Arjantin arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçı sonrası kendisine hakaret eden Lionel Messi hakkında sessizliğini bozarak yaşananları anlattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...