Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
10:10
Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda yeni gelişme! Gözler TFF'ye çevrildi | Derbide hangi hakem olacak
Son dakika haberi: Süper Lig'de 24 Şubat pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi yaklaşırken bir süredir gündem olan 'yabancı hakem yönetsin' konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol federasyonu henüz resmi kararını açıklamadı. SABAH SPOR, yabancı hakem konusundaki gelişmeleri aktarıyordu. İşte sıcak gündem hakkındaki son durum...