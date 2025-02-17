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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda yeni gelişme! Gözler TFF'ye çevrildi | Derbide hangi hakem olacak
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:10

Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda yeni gelişme! Gözler TFF'ye çevrildi | Derbide hangi hakem olacak

Son dakika haberi: Süper Lig'de 24 Şubat pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi yaklaşırken bir süredir gündem olan 'yabancı hakem yönetsin' konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol federasyonu henüz resmi kararını açıklamadı. SABAH SPOR, yabancı hakem konusundaki gelişmeleri aktarıyordu. İşte sıcak gündem hakkındaki son durum...

Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda yeni gelişme! Gözler TFF’ye çevrildi | Derbide hangi hakem olacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe 24 Şubat pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda yeni gelişme! Gözler TFF’ye çevrildi | Derbide hangi hakem olacak

Kritik derbi tarihi yaklaşırken bir süredir gündemde yabancı hakem konusunda yen gelişmeler yaşandı.

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Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda yeni gelişme! Gözler TFF’ye çevrildi | Derbide hangi hakem olacak

SABAH Spor çok yakından Türkiye Futbol Federasyonu ve ezeli rakiplerin cephesinden hakem konusundaki gelişmeleri aktarıyordu.

Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda yeni gelişme! Gözler TFF’ye çevrildi | Derbide hangi hakem olacak

TFF ONAY VERMİŞTİ

TFF Yönetim Kurulu geçen hafta içi yaptığı toplantıda prensip olarak derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesine sıcak bakmış ve MHK'ye talimat vermişti.

Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda yeni gelişme! Gözler TFF’ye çevrildi | Derbide hangi hakem olacak

Yine Türkiye'nin SABAH Spor'dan öğrendiği kritik gelişmede MHK, UEFA'nın 5 elit hakemi için yazışmalara başlamıştı.

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